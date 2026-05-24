Tidöpartiernas Sverige: Klyftorna ökar och ekonomisk utsatthet ökar

I Norrtälje kommun lever drygt tolv procent av alla barn i ekonomisk utsatthet, vilket motsvarar ca 1500 individer. Under den här mandatperioden har antalet människor som inte har råd med en acceptabel levnadsstandard fördubblats, och nu berör det närmare 700 000 människor enligt SCB. Matpriserna skenat i höjden och arbetslösheten i Sverige är nu koras till Europas tredje högsta med 500 000 arbetslösa svenskar. Värst är situationen för ensamstående föräldrar med låga inkomster, utrikes födda med låg utbildning och svag anknytning till arbetsmarknaden. Trots den här allvarliga situationen har regeringen och Sverigedemokraterna vägrat att presentera reformer som stöttar de mest utsatta hushållen och minskar utanförskapet. Istället har de under våren lagt fram sin stora fattigdomsreform med ett bidragstak och kvalificeringskrav till välfärden som de stora huvudnumren. Reformen kommer att leda till ökad fattigdom och utanförskap, framförallt för barnfamiljer. En enig kör av forskare, expertmyndigheter och civilsamhällesorganisationer varnar för att reformerna kommer att öka fattigdomen och trångboddheten, framförallt för barnfamiljer, vilket i sin tur kommer att förvärra segregationen, den psykiska ohälsan, skolresultaten och kriminaliteten. Allt utan att leda till att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet, som varit regeringens främsta motivering bakom reformen. Under den gångna mandatperioden har barnfattigdomen i Sverige skenat, och vart åttonde barn växer nu upp i fattigdom enligt siffror från Rädda Barnen.

