Tiff Needell testar nya Honda Prelude – Lever den upp till förväntningarna?

Racerföraren Tiff Needell har provkört nya Honda Prelude och ger sin ärliga åsikt om bilen som kritiserats för att inte vara en riktig sportbil trots marknadsföringen. Läs om hans intryck av prestanda, köregenskaper och den kommande Limited Edition-versionen.

Tiff Needell , en välkänd racerförare och programledare inom motorvärlden, har nyligen haft möjligheten att testa den nya Honda Prelude . Hans intryck av bilen är av stort intresse för bilentusiaster, särskilt med tanke på den kritik som Prelude har mött sedan lanseringen.

Många har ifrågasatt om bilen verkligen lever upp till förväntningarna som en sportbil, och Needells provkörning ger värdefulla insikter i hur Prelude presterar i praktiken. Kritiken har främst riktats mot bilens brist på sportighet, dess relativt höga vikt, det höga priset och den något mediokra prestandan. Trots att den marknadsförs som en sportbil, beskrivs den av vissa som slö och inte tillräckligt engagerande för den som söker en genuin körupplevelse.

Prelude drivs av en 2,0-liters självladdande hybridmotor som levererar 184 hästkrafter. Accelerationen från 0 till 100 km/h tar 8,2 sekunder, vilket inte är imponerande i sportbilssegmentet. För att försöka kompensera för bristen på råstyrka har Honda implementerat ett system som simulerar virtuella växlingar, vilket syftar till att ge en mer engagerande känsla vid körning. Chassikomponenter har lånats från den mer sportiga Civic Type R, men dessa har justerats för att erbjuda en mjukare och mer komfortabel åktur.

Needell bekräftar att bromsarna fungerar väl och att styrningen är responsiv, men han understryker att bilen som helhet saknar den distinkta sportiga karaktären som man förväntar sig av en bil i denna prisklass. Det är tydligt att Honda har prioriterat komfort och användarvänlighet framför ren prestanda. Denna inriktning kan tilltala en bredare publik, men den riskerar att alienera de som söker en mer kompromisslös sportbil.

Den initiala försäljningen av nya Prelude har pågått sedan september förra året, och redan nu planerar Honda att lansera en uppdaterad version. Den kommande versionen, som kallas Prelude Limited Edition, har börjat teasas av Honda. Tyvärr verkar det inte som att Limited Edition kommer att adressera den kritik som riktats mot bilens prestanda. Istället för effektökningar eller andra förbättringar som skulle kunna göra bilen sportigare, fokuserar Honda på estetiska uppdateringar och ökad utrustning.

Det förväntas att Limited Edition kommer att erbjuda nya färgkombinationer och ett mer omfattande utbud av funktioner, men det är osannolikt att den kommer att leverera den sportiga körupplevelse som många hoppats på. Detta beslut kan ses som en bekräftelse på Hondas strategi att positionera Prelude som en mer stilfull och komfortabel grand tourer snarare än en renodlad sportbil. Exakt när den nya Limited Edition-versionen kommer att släppas är ännu inte känt, men bilentusiaster väntar med spänning på mer information.

I Sverige har nya Honda Prelude ett grundpris på 579.900 kronor, vilket placerar den i ett konkurrensutsatt segment med många andra sportbilar och prestandabilar. Priset är en viktig faktor att beakta när man överväger om Prelude är ett attraktivt alternativ





