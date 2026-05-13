Tiger i förhör: Kassas ensamma motågor en dag kan bli minnesvärd

Kristina Hultegård skriver att när riksdagsledamoten Kajsa Nyberg häktas misstänkt för bland annat narkotikabrott är det tystnaden som är mest talande. Åtalspunkterna innefattar grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika.

mot att misstänkta tiger i förhör. När riksdagsledamoten nu häktas misstänkt för bland annat narkotikabrott är det just tystnaden som är mest talande, skriver Kristina Hultegård.mot riksdagsledamoten Kajsa Nyberg .

Åtalspunkterna innefattar grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Genom åtalet har förundersökningsprotokollet med tekniskt avancerade analysprotokoll offentliggjorts och rannsakats av landets alla hobbykemister. Själv fastnar jag mest i förhörsprotokollens tystnad, där Nyberg moltiger sig genom förhörsledarnas frågor. Det går naturligtvis att göra sig lustig över tystnaden, i ljuset av att hon själv så sent som för några år sen Först när brunnen sinar förstår man vattnets värde, tänker jag.

En sen natt på arresten är det skönt att oskuldspresumtionen och rätten att tiga ännu kan åberopas, för den som står förvirrad eller förtvivlad inför en delgiven misstanke. I den skräcken framträder vattnets värde och i vissa fall först då ..





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Political Politics Suspected Tiger Lit State Of Michigan Journalist Guide To Michigan Kajsa Nyberg Drug Charges Rights Ecological Movement Chicago River Alliance Michigander Political Guide

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

142 kvadratmeter stort hus i Limhamn sålt för 12 300 000 kronorNu är det klart vem som köpt huset på adressen Östanväg 95C i Limhamn av Kristina Louise Wennberg och Carl Johan…

Read more »

93 kvadratmeter stort hus i Malmö sålt för 6 400 000 kronorFastigheten på Lyckebogatan 28B i Malmö har fått nya ägare. Köpare är Ellen Hanna Kristina Erngård och Giovanni Fenu,…

Read more »

Märkliga fyndet i spelhörnan – en ensam guldfiskI spelhörnan på butiken i Karlskrona gjordes ett märkligt fynd. Men det var inte en sorgsen vadslagare. – Detta var något utöver det vanliga, säger butiksägaren Daniel Svensson.

Read more »

Talang väljer Hög men kassas nedSupertalangen Månsson kritiseras för sin koppling till det missade projäket samt sitt fortsående spelande i de lägre serier.

Read more »