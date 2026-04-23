Tiger Woods åtalas efter gripande misstänkt för rattfylleri – söker behandling i Schweiz

Golflegendaren Tiger Woods har arresterats misstänkt för rattfylleri och vägrade lämna ett urinprov. Han befinner sig nu i Schweiz för ett 90-dagars behandlingsprogram och står inför en rättegång i maj.

Den dramatiska händelsen utspelade sig i samband med en vårdslös omkörning, vilket ledde till att golfikonen Tiger Woods arresterades misstänkt för rattfylleri. Trots att han inte visade någon alkoholkoncentration vid ett utandningsprov, vägrade han att lämna ett urinprov för ytterligare analys.

Efter en kortare tid i förvar släpptes Woods mot borgen, och det har rapporterats att han omedelbart reste till Schweiz för att påbörja ett omfattande 90-dagars behandlingsprogram. Denna snabba åtgärd tyder på att Woods tar situationen på största allvar och söker professionell hjälp för att hantera eventuella underliggande problem. Uppgifter som cirkulerar, framförallt via Page Six, indikerar att Woods och hans flickvän, Vanessa Trump, nu vidtagit drastiska åtgärder för att skydda sin integritet.

De ska ha avskedat delar av sin personal, drivna av en stark misstanke om att känslig information kan läcka ut till allmänheten. Denna paranoia, om den stämmer, understryker den press och uppmärksamhet som Woods ständigt befinner sig under, och hans oro över hur den nuvarande situationen kan påverka hans rykte och framtida karriär.

Källor nära Woods rapporterar att han svarar väl på behandlingen i Schweiz, där han får hjälp av en specialistläkare att hantera sina kroniska smärtor utan att förlita sig på beroendeframkallande opioider. Detta är särskilt viktigt med tanke på Woods långa historia av skador och operationer, som har plågat honom under stora delar av hans karriär. Han gjorde nyligen en efterlängtad comeback i den nya inomhusligan TGL, men har ännu inte återvänt till tävlingsgolf på den traditionella touren sedan sommaren 2024.

Woods har tidigare varit inblandad i flera trafikolyckor, varav den mest allvarliga inträffade 2021. Vid den tidpunkten var han nära att förlora sitt högra ben efter en våldsam krasch där hans bil voltade in i ett träd. Den kommande rättegången, planerad till den 5 maj, kommer att avgöra hans öde. Han står åtalad för rattfylleri, skadegörelse och vägran att lämna ett urinprov.

Utfallet av rättegången kan få betydande konsekvenser för Woods karriär och personliga liv. Det är tydligt att detta är en mycket svår tid för golfstjärnan, som nu måste hantera både juridiska problem och personliga utmaningar. Han har byggt upp en enormt framgångsrik karriär, men även kämpat med skador och personliga demoner.

Den nuvarande situationen sätter ytterligare press på honom och kräver att han tar ansvar för sina handlingar och söker den hjälp han behöver för att komma tillbaka på rätt spår. Det är en komplex situation med många lager, och det återstår att se hur den kommer att utvecklas





