TikTok och antiziganism: Regeringen måste agera mot diskriminering av romer

En debattartikel lyfter fram TikToks bristande åtgärder mot antiziganism och kräver att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att bekämpa diskriminering av romer i Sverige. Det är inte en enskild händelse utan ett mönster av antiziganism som behöver åtgärdas.

TikToks hantering av ett videoklipp som uppmanade till att undvika dejting med romer, vilket plattformen valde att inte ta bort, belyser ett oroande mönster av antiziganism. Detta är inte en isolerad händelse, utan snarare en del av ett större problem som genomsyrar det svenska samhället. Det är en fråga om diskriminering, hat och exkludering som drabbar en av Sveriges nationella minoriteter.

Ett samhälle där människor måste dölja sin identitet för att undvika diskriminering är ett samhällsmisslyckande, vilket kräver omedelbara åtgärder från regeringen. Gemensamma Romska Internationella Förbundets (GRIF) rapport visar på en utbredd antiziganism i unga romers vardag, där diskriminering, hat och exkludering är vanligt förekommande. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har visat att arbetet med romsk inkludering brister, med otydlig ansvarsfördelning och brist på riktade uppdrag för myndigheter. Forum för levande historias undersökningar bekräftar de negativa attityderna till romer som kvarstår. Detta mönster sträcker sig bortom digitala plattformar och syns i vardagen, skolan, offentliga miljöer och inom idrotten. Användningen av nedsättande uttryck som ”Solnatattare” i fotbollen och ord som ”gypsy” i kommersiella sammanhang bidrar till stereotyper och diskriminering. Regeringen måste agera kraftfullt för att bekämpa antiziganismen. Det är inte tillräckligt att enbart diskutera frågan. Åtta konkreta åtgärder krävs för att förändra situationen. Det inkluderar att tillsätta en nationell kommission mot antiziganism, införa en nollvision mot diskriminering av romer, göra strategin för romsk inkludering styrande med tydliga uppdrag, omsätta handlingsplanen mot rasism i konkreta åtgärder, införa skärpt tillsyn över digitala plattformar, säkerställa långsiktig finansiering till romska organisationer, införa bindande sanktioner mot offentlig diskriminering och ställa krav på idrotten. Roms rättigheter är inte förhandlingsbara, och det är avgörande att agera nu för att skapa ett samhälle där alla kan leva fritt från diskriminering och hat. Denna debattartikel betonar vikten av att ta itu med antiziganismen i alla dess former och kräver en omfattande och kraftfull respons från regeringen för att säkerställa att romer i Sverige får sina rättigheter respekterade och att diskriminering bekämpas effektivt





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

