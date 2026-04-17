Tio dagars vapenvila mellan Israel och Libanon inledd

Efter intensiva diplomatiska ansträngningar har Israel och Libanon kommit överens om en tio dagar lång vapenvila, syftande till att lägga grunden för fred. Avtalet är en kompromiss där Hizbollah är den primära aktören som genomfört attacker, snarare än den libanesiska staten, vilket skapar en komplex politisk dynamik i Libanon.

En betydande diplomatisk framgång har nåtts då Israel och Libanon nu har inlett en utlovad tio dagar lång vapenvila. Beskedet kommer efter samtal som beskrivits som mycket givande, där ledare från båda sidor har engagerat sig i dialog för att främja fred. Enligt uppgifter från SVT:s Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia har Hizbollah uttryckt att det nu ankommer på Israel att demonstrera sitt åtagande att respektera vapenvilan och avstå från fortsatta attacker mot Libanon .

Donald Trump, tidigare president i USA, delade nyheten via sin plattform Truth Social och framhöll de positiva samtalen med både Libanons president Joseph Aoun och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Trump betonade att dessa ledare gemensamt har beslutat att inleda den tio dagar långa vapenvilan som ett steg mot att uppnå fred mellan länderna. Detta initiativ följer på möten mellan libanesiska och israeliska representanter i Washington, där diskussioner även rört den långsiktiga frågan om avväpning av Hizbollah. Ett avgörande inslag i detta avtal är att det skiljer sig från tidigare överenskommelser, då det primärt är Hizbollah, en organisation som klassas som terrorstämplad, som har legat bakom attackerna mot Israel, snarare än den libanesiska staten som helhet. Detta skapar en känslig politisk balansgång för den libanesiska regeringen, som enligt statsvetaren Isabell Schierenbeck vid Göteborgs universitet, tar en betydande risk i och med detta avtal. Den interna debatten i Israel kretsar kring huruvida Hizbollah kan avväpnas enbart genom militära medel. Premiärminister Netanyahu möter samtidigt kritik för att inte ha levererat resultat gällande den pågående konflikten med Iran. Kort efter tillkännagivandet om vapenvilan framkom det, enligt en israelisk tjänsteman som citeras av Reuters, att Israels försvarsmakt (IDF) inte har några planer på att dra tillbaka sina styrkor från södra Libanon under den pågående vapenvilan. Hassan Fadlallah, som representerar Hizbollahs politiska gren, har enligt Reuters meddelats att vapenvilan kan träda i kraft redan under kvällen. Sedan den 2 mars, då de mer intensiva israeliska attackerna mot Libanon inleddes, har över 2 000 människor rapporterats döda. Trots detta har Israel kontinuerligt genomfört attacker mot Libanon under flera månader innan den större konflikten med Iran eskalerade. Detta har skett trots en tidigare vapenvila från 2024, vilken enligt FN:s fredsbevarande styrka i Libanon, UNIFIL, borde ha förhindrat dessa attacker. SVT:s journalistiska principer betonar saklighet och opartiskhet. Allt publicerat material ska vara sanningsenligt och relevant. Vid akuta nyhetshändelser, där fullständiga fakta inte kan bekräftas omedelbart, är det viktigt att tydligt kommunicera vad som är känt och vad som ännu inte är bekräftat





