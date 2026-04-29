Tio år av ovisshet – nu måste Sverige agera för Ahmadrezas frigivning

Läkaren Ahmadreza Djalali har suttit fängslad i Iran i tio år, dömd till döden på falska grunder. Amnesty International uppmanar Sveriges regering att intensifiera arbetet för hans frigivning och öka trycket på Iran.

Tio år har nu passerat sedan läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali greps i Iran under en vetenskaplig konferens. Hans fru, Vida Mehrannia, sökte skydd hos Amnesty International i Stockholm, skakad av fruktan för att hennes man skulle dömas till döden.

Sedan dess har Amnesty aktivt kämpat för hans frigivning och mot dödsdomen, samtidigt som svenska regeringar försäkrat om att de gör allt i sin makt. Trots dessa löften och ansträngningar sitter Ahmadreza fortfarande fängslad, och tiden har för familjen stått stilla. Hans barn har vuxit upp, tagit studenten och påbörjat sina liv utan sin far, medan han själv lever under ständiga hot om avrättning.

Ahmadreza Djalali, en respekterad läkare med starka band till europeiska universitet och sin familj i Sverige, greps år 2016. Han anklagades för brott han aldrig begått, och förhören inleddes utan tillgång till juridisk rådgivning. Han utsattes för tortyr och hans familj hotades i ett försök att tvinga fram falska erkännanden. Ingen bevisning presenterades någonsin för att stödja anklagelserna, istället baserades dödsdomen på framtvingade uttalanden som sändes i statlig television.

Domen föll i en så kallad revolutionsdomstol, känd för sin bristande rättssäkerhet och politiska motiv. Amnesty International har dokumenterat ett mönster av hur Iran frihetsberövar utländska medborgare och personer med dubbelt medborgarskap, isolerar dem och dömer dem i hemlighet utan insyn. Dessa individer används ofta som brickor i politiska spel. Fall som de med Jalal och Saeed Azizi visar att internationellt tryck kan leda till frigivning, men Ahmadreza Djalali förblir kvar i Evinfängelset.

Under sina år i fängelse har Ahmadrezas hälsa försämrats dramatiskt. Han drabbades av en hjärtinfarkt år 2023, och de år av isolering, stress och försummelse har lämnat djupa spår. Kontakten med hans familj har varit sporadisk och periodvis helt avbruten, vilket förvärrat hans utsatthet. Amnesty har upprepade gånger varnat för hans kritiska hälsotillstånd och krävt adekvat medicinsk vård och möjlighet till familjekontakt.

Efter tio år av misslyckade försök måste frågan ställas: är det dags för Sverige att ompröva sin strategi? Amnesty uppmanar regeringen att intensifiera samarbetet med andra länder, särskilt inom EU, för att öka det internationella trycket på Iran. Vida Mehrannia har vid flera tillfällen mottagit samtal som antytt att det kan vara hennes sista möjlighet att tala med sin man. Denna ständiga ovisshet och fruktan är en del av straffet, inte bara för Ahmadreza utan för hela familjen.

Tio år av väntan visar att den nuvarande linjen inte är tillräcklig. Regeringen måste agera kraftfullt, tillsammans med EU och andra länder, för att säkerställa Ahmadreza Djalalis frigivning och återförening med sin familj. Hans liv hänger på en tråd, och tiden rinner ut





