Tio år efter brexit: Farage på väg mot ny seger

Tio år efter folkomröstningen om brexit har högerpopulisten Nigel Farage återigen blivit en centralgestalt i brittisk politik med Reform UK i framkant. Artikeln analyserar hur Camerons försök att kväsa populismen misslyckades och hur brexit fortsätter att påverka landets ekonomi och politiska landskap.

Det har gått tio år sedan britterna chockade världen och röstade för att lämna EU. Den där midsommarnatten 2016 stod det klart att David Camerons plan hade misslyckats.

Han hade hoppats att en folkomröstning skulle kväsa högerpopulismen och konsolidera den brittiska högern. Istället blev brexit startskottet för en politisk turbulens som fortfarande skakar landet. Nigel Farage, som då var galjonsfigur för utträdeskampanjen, har inte försvunnit. Tvärtom har han återuppstått som ledare för Reform UK, ett parti som nu ligger över 25 procent i opinionsmätningarna.

Det är en remarkabel utveckling för en man som för tio år sedan sågs som en marginell aktör. Idag är han en av de mest inflytelserika politikerna i Storbritannien, och frågan är om han snart kan flytta in i Downing Street. Brexit har inte bara förändrat Storbritanniens relation till omvärlden, utan också landets inre politiska dynamik. David Cameron trodde att en gång för alla kunna lägga Europafrågan till ro, men istället öppnade han Pandoras ask.

Populismen som han ville bekämpa fick nytt bränsle. Tories har sedan dess slitits sönder av inre strider, och partiet har krympt till runt 18 procent i mätningarna. Labours ledare Keir Starmer kämpar med en svag ekonomi som delvis är en följd av brexit. De negativa konsekvenserna för tillväxten har skapat en finanspolitisk rävsax som gör det svårt för regeringen att leverera.

Samtidigt har högerpopulismen vuxit sig starkare, inte bara i Storbritannien utan i hela västvärlden. Men det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen inte är deterministisk; den beror på politiska beslut och tillfälligheter. En av de mest slående lärdomarna från de senaste tio åren är att populism sällan mättas. Farage och hans anhängare har inte varit nöjda med brexit; de har fortsatt att driva på för hårdare tag mot invandring och en mer nationalistisk politik.

Samtidigt har EU klarat sig förvånansvärt bra utan Storbritannien. Samarbetet har fördjupats, särskilt efter pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Den brittiska ekonomin däremot har lidit. Handeln med EU har försvårats, investeringarna har minskat och löftet om ett globalt Storbritannien har visat sig vara en chimär.

I en tid av handelskrig och tullar är det tydligt att brexit var ett misstag för många britter. Men för populister som Farage är ideologin viktigare än praktiska resultat. Frågan är om de brittiska väljarna kommer att belöna honom för detta i nästa val





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