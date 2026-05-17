Tips for Improving Concentration

Lund University neuroscientist Henrik Jörntell suggests several strategies to improve concentration, such as taking regular breaks, limiting social media and digital distractions, and engaging in activities that require focused attention. Practicing mindfulness and incorporating after-thought into daily activities can also lead to a healthier brain.

Går det att förbättra sin koncentrationsförmåga? Ja, menar hjärnforskaren Henrik Jörntell. En viktig faktor är tid för eftertänksamhet.

Scrollande, sociala medier och ständiga notiser. Mycket pockar på vår uppmärksamhet – och får konsekvenser för hjärnans hälsotillstånd, förklarar Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. – Hjärnan är byggd för att ta in information, bearbeta och lägga mycket tid på eftertänksamhet.

När hjärnan får göra det ostört mår den som allra bäst. Den processen är i sig avstressande. Hjärnan är inställd på överlevnad och kommer att prioritera att hålla ordning på sociala delar av livet. Därför kan sociala medier så lätt ställa till det för oss.

– Sociala medier har en stark tvångsmässig komponent och innehåller uppmärksamhetskrävande signaler utifrån, som avbryter våra tankeprocesser. Ju längre vanorna får pågå, desto mer skadligt är det, säger Henrik Jörntell. $ Små avbrott från den naturliga rytmen klarar hjärnan av, men om vi sällan får tid till eftertanke påverkas vi negativt. Ett tidigt tecken är stress.

Hur mycket eftertanke som behövs varierar, men ju fler intryck vi samlar på oss, desto större blir behovet. – Tankspriddhet eller att låta tankarna flacka runt är hälsosamt, så länge det inte händer hela tiden. Både kreativitet och koncentrationsförmåga försämras om hjärnans rytm störs, enligt Henrik Jörntell. Hans forskning visar att mycket scrollande i unga år kan ge bestående problem.

Mycket handlar om att bygga vanor. Att concentrated sig är ansträngande och kräver energi. Därför är det viktigt att man redan som ung samlar på sig erfarenheter av att koncentrera sig, som förknippas något positivt. $ Att promenera, laga mat, dagdrömma eller ägna sig åt handarbete som att sy eller sticka, är aktiviteter som rekommenderas om man vill ge hjärnan mer tid för eftertanke.

Det kan i förlängningen leda till mindre stress och förbättrad koncentrationsförmåga, menar Henrik Jörntell. Att läsa en bok eller se en film kan också vara gynnsamt för hjärnhälsan. Då är eftertänksamheten redan inbyggd i aktiviteten. – Läsande gör vi på egna villkor.

Då flackar blicken fritt på det siduppslag man har och samlar på sig information. Samtidigt finns eftertänksamheten hela tiden med i processen. Så är det också när man ser en film





