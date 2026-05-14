Tips for safer driving: How to handle traffic and reduce fear

The article discusses the challenges of traffic safety and offers tips for safer driving. It emphasizes the importance of personal responsibility and suggests that the key to driving without fear lies in handling the situation effectively.

Det är förstås väldigt tråkigt men, att tro att det skulle vara realistiskt att få andra att ändra sitt beteende, då är vi fel ute, skriver insändarskribenten.

Jag känner med dig när du skriver att du är rädd när du ska pendla med bil till jobbet. Det verkar vara samma problematik på samtliga infarter mot Göteborg. Jag skulle däremot säga att det är torde vara fullständigt omöjligt för polisen att övervaka den trafikmängd som rullar in (och ut) från Göteborg dagligen.

Även om vi ser dem oftare och oftare längs vägarna och man läser om nya sofistikerade mobila fartövervakningsutrustningar med snabbare och enklare hantering av rapportering av lagöverträdande trafikanter så får man nog inse att trafikmiljön inte lär bli märkbart bättre i närtid. Tyvärr fokuseras det mycket på fartövervakning när det är så mycket mer som påverkar. Farten är en fiende när olyckor händer men, man skulle i stället fråga sig hur beteendet kan förbättras.

Skulle i stället säga att nyckeln till att köra utan rädsla finns i hur mycket om hur vi själva kan hantera den verklighet vi befinner oss i. Det kan vara farligt att köra till jobbet, trafiken är bevisligen nyckfull och det är tydligt att många medtrafikanter inte borde vara i den miljön alls. Det är förstås väldigt tråkigt men, att tro att det skulle vara realistiskt att få andra att ändra sitt beteende, då är vi fel ute.

En sån tanke måste vara väldigt långsiktig för att vara realistisk. Det som går att påverka, är sitt eget beteende genom att föregå med gott exempel, hålla avstånd, köra i rätt hastighet (inte för fort men heller inte, för långsamt), vara generös med att släppa in bilar som behöver byta fil med kort varsel (alla vet inte vart de ska) samt lyfta blicken och ha överblick. Då blir överraskningarna färre och resan kommer kännas säkrare.

Om du är ”rädd” när du kör bil, behöver du inse att du en del av problemet. Den förare som är rädd kan lätt ta väldigt dåliga beslut och dessa beslut, blir katastrofala i motorvägsmiljö där farten är hög.

Mitt tips är kanske lite udda men, jag råder dig till att köra mer, vänj dig, var uppmärksam och lita inte på att dina medtrafikanter gör rätt, De flesta kör bra och visar hänsyn, men alla är människor med fel och brister, så fel kommer ske, medvetet eller inte. Är du då en van förare med koll kommer det ändå gå bra. Rädsla är ingen god bundsförvant när du kör bil. Respekt och hänsyn är alltid dina bästa vänner i trafiken





