Tisdagens nyhetsöversikt: Trafikolyckor, våldsbrott och internationella händelser

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: pojke påkörd i Kinna, flera våldsbrott runt om i landet, ekonominyheter från Rusta, villabrand i Hällefors, samt rapporter om kärnvapenutgifter och drogbeslag.

Under tisdagsmorgonen inträffade en allvarlig trafikolycka i Kinna där en yngre pojke blev påkörd av en personbil. Räddningstjänsten larmades till platsen vid en korsning, och det är ännu oklart om olyckan skedde på ett övergångsställe.

En ambulanshelikopter kallades in för att transportera pojken till sjukhus, men hans skadeläge är i nuläget okänt. Samtidigt har polisen under natten arbetat med flera andra händelser. På E18 utanför Vallentuna krockade två bilar, där en person fördes till sjukhus med ambulans. Olyckan orsakade stora trafikstörningar i södergående riktning med endast ett körfält öppet, men enligt Trafikverket beräknades trafiken återgå till det normala vid 08.20.

Under måndagskvällen utspelade sig flera våldsbrott runt om i landet. I Sävsjö misshandlades en man i 40-årsåldern med vad som misstänks vara ett tillhygge efter att han konfronterat två okända män på sin fastighet. Mannen skadades i ansiktet men behövde inte ambulans. Polisen har sökt i området utan att finna de misstänkta gärningsmännen, och händelsen utreds som grov misshandel.

I Hageby i Norrköping upptäckte en polispatrull en skadad man utomhus, som hade blivit slagen med ett tillhygge. Mannen i 25-årsåldern fördes till sjukhus men bedöms inte vara allvarligt skadad. Två personer, en man och en kvinna, greps i närheten och är anhållna misstänkta för försök till mord. Polisen har under natten arbetat med spårsäkring och dörrknackning i området.

I centrala Hässleholm skadades en man i 25-årsåldern med ett vasst föremål under måndagskvällen. En stor insats med hundpatrull genomfördes för att söka efter gärningsmannen, men det är oklart om någon gripits. Händelsen rubriceras som försök till mord. I Väsby greps en man med kofot under natten mot tisdag efter ett pågående inbrott i en verkstadslokal.

Polisen skriver att obehöriga personer syntes på platsen, och mannen är nu misstänkt för inbrott. Det är ännu oklart om något stulits. Inrikes- och utrikesnyheter präglar också dagen. Varuhuskedjan Rusta redovisar ett vinstlyft under kvartalet som avslutades i april, med en bruttovinst på 1 134 miljoner kronor och en nettoomsättning på 2 679 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,80 kronor per aktie. I Hällefors brinner en villa med svart rök som bolmar ut, och räddningstjänsten har skickat tio enheter till platsen. Inga personskador har rapporterats. Internationellt visar en ny rapport från organisationen ICAN att utgifterna för kärnvapen har ökat med 19 procent globalt jämfört med förra året.

De nio länder som har kärnvapen spenderade under 2025 motsvarande 40 000 kronor per sekund. Samtidigt har chilenska myndigheter beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, gömda i virkesleveranser på väg mot Europa. Drogerna har ett uppskattat värde på nära 80 miljarder kronor. I en annan utveckling genomför Kinas president Xi Jinping ett två dagar långt besök i Nordkorea, där han och Kim Jong-un enats om att utöka samarbetet mellan länderna





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