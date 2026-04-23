Tjernobyl – en historisk resa i katastrofens spår

Följ SVT Västernorrlands reporter Peter Nässén och Selma Vallberg på en gripande rundvandring i Tjernobyls radioaktiva landskap. Vi möter veteranreportern som bevakat katastrofen sedan 1986 och får en unik inblick i de långsiktiga konsekvenserna för Sverige och Europa.

I en gripande och historisk återblick följer vi SVT Västernorrlands reporter Peter Nässén och Selma Vallberg på en resa genom Tjernobyl s spöklika landskap. Peter Nässén, en veteran inom rapporteringen kring Tjernobyl , har vid flertalet tillfällen besökt kärnkraftverket och dess omgivningar, och delar nu med sig av sina erfarenheter och insikter.

Denna gång tar han med sig kollegan Selma Vallberg för att tillsammans utforska de områden som drabbades värst av katastrofen, och för att belysa de långsiktiga konsekvenserna av olyckan. Tjernobylkatastrofen, som inträffade den 26 april 1986, var en av de värsta kärnkraftsolyckorna i mänsklighetens historia. Ett misslyckat säkerhetstest i reaktor 4 ledde till en explosionsartad brand som totalförstörde reaktorbyggnaden och frigjorde enorma mängder radioaktivitet.

Molnet av radioaktiva partiklar spreds med vinden över stora delar av norra Europa, och Sverige var ett av de länder som drabbades särskilt hårt. Initialt försökte myndigheterna i Sovjetunionen att mörklägga katastrofen, men höga halter radioaktivitet upptäcktes snart på en anställds skor vid kärnkraftverket Forsmark i Sverige. Detta larmade världen och tvingade Sovjet att erkänna olyckan. Nedfallet av radioaktivitet fick omedelbara och långvariga effekter på Sverige.

Bär och svamp blev otjänliga till konsumtion, djur och fisk slaktades och kastades bort, och en utbredd rädsla för cancer och andra strålningsrelaterade sjukdomar spred sig i befolkningen. Livet förändrades drastiskt för många, och konsekvenserna av katastrofen känns fortfarande av idag. Peter Nässén har under åren intervjuat ingenjörer som arbetade i kontrollrummet under det ödesdigra testet, och har på nära håll bevittnat de enorma ansträngningar som gjordes för att begränsa skadorna och sanera området.

Han har sett hur naturen långsamt återtar sitt revir, men också hur de radioaktiva spåren fortfarande är tydliga. Genom videon får vi en unik inblick i den komplexa och tragiska historien bakom Tjernobyl, och en påminnelse om vikten av kärnkraftssäkerhet och internationellt samarbete. SVT:s engagemang för saklighet och opartiskhet är centralt i denna rapportering. I en tid präglad av snabba nyhetsflöden och ibland bristfällig faktagranskning, är det avgörande att erbjuda en korrekt och nyanserad bild av händelserna.

Även i akuta situationer, när alla fakta ännu inte är bekräftade, strävar SVT efter att vara transparent och tydligt kommunicera vad som är känt och vad som fortfarande är osäkert. Denna resa i Tjernobyls fotspår är inte bara en historisk återblick, utan också en viktig påminnelse om de potentiella riskerna med kärnkraft och vikten av att lära av det förflutna





