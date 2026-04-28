Tjernobyls skugga: Från larmet i Forsmark till ett nytt kärnkraftsklimat

Hur olyckan i Tjernobyl 1986 avslöjades av svenska ingenjörer och hur den påverkat Sveriges energipolitik genom åren, från motstånd och avvecklingsbeslut till ett förnyat intresse för kärnkraft.

Den 28 april 1986 larmade Forsmark s kärnkraft verk i Uppland. En anställd hade passerat strålningskontrollen med skorna som gav utslag, vilket ledde till att all verksamhet stoppades.

Initialt antogs det värsta, och 800 personer evakuerades. Snart stod det dock klart att felet inte kom från Forsmark, utan att spåren pekade österut mot Sovjetunionen. Två dagar tidigare, den 26 april, hade reaktor fyra i Tjernobyls kärnkraftverk i Ukraina exploderat, och radioaktiva partiklar spreds över Europa. Moskva försenade dock informationen, och det var ingenjörerna på Forsmark som i praktiken räknade ut vad som hade hänt.

Samma kväll erkände Sovjetunionen olyckan. Tjernobylolyckan krävde två liv direkt vid explosionen och ytterligare 31 personer dog kort därefter av akuta strålskador. Över 6000 barn och ungdomar drabbades av sköldkörtelcancer, och tiotusentals människor beräknas ha lidit av långsiktiga konsekvenser. Mer än en halv miljon människor deltog i saneringsarbetet, och en sarkofag av betong och stål byggdes över reaktorn, innehållande 200 ton radioaktivt kärnbränsle.

Den förstärktes ytterligare 2019. Olyckan i Tjernobyl inträffade i en tid då kärnkraften i västvärlden var omstridd, med en utbredd misstro mot storskaliga tekniska system och centraliserad makt. Upprorsåret 1968 och den efterföljande Gröna vågen ledde till att Centerpartiet, under ledning av Torbjörn Fälldin, kom till makten 1976. Fälldins motstånd mot kärnkraft ledde dock till att regeringen avgick.

Three Mile Island-olyckan 1979 i USA förstärkte oron, och i Sverige krävde Olof Palme en folkomröstning om kärnkraften. Folkomröstningen 1980 gav inget tydligt resultat, men riksdagen beslutade att kärnkraften skulle avvecklas senast 2010. Under 1980- och 90-talen skiftade dock tidsandan. I USA och Storbritannien kom Reagan och Thatcher till makten, och i Sverige flyttades fokus från kollektiva rörelser till individens villkor.

Kärnkraften förlorade sin centrala plats i debatten, men fick ett nytt uppsving efter Tjernobyl. 1987 införde riksdagen ett ”tankeförbud” mot kärnkraft, vilket innebar att det var olagligt att göra konstruktionsritningar eller beräkna kostnader för nya kärnkraftverk. Detta förbud upphävdes först 2011. Avvecklingen påbörjades, men mötte motstånd från bland annat näringslivsikonen Percy Barnevik. Under 2000-talet kom klimatförändringarna att dominera debatten, och kärnkraften började ses i ett nytt ljus.

Fukushima-olyckan 2011 ledde till en tillfällig tvekan, men de flesta länder, inklusive Sverige, började omvärdera kärnkraften. Valet 2022, som statsvetarna i Göteborg kallade ”Energivalet”, blev en vändpunkt, och Tidöpartierna vann med kärnkraften som en viktig fråga. Detta kan ses som en omvänd spegelbild av valet 1976, då Fälldin kom till makten med ett löfte om att avveckla kärnkraften. Nu var kärnkraften inte problemet, utan en del av lösningen, särskilt med tanke på de stigande elpriserna efter Rysslands invasion av Ukraina





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driftschefen på Forsmark om Tjernobyl: ”Var aldrig rädd”Claes-Göran Runermark, dåvarande driftschef på Forsmark, blev först i världen att rapportera om ökad radioaktivitet efter Tjernobylkatastrofen. Här berättar han med egna ord om de dramatiska dagarna för 40 år sedan.

Read more »

Hur man bromsar fastighetspriserna och ökar kommunens skatteintäkterSkatt på fritidshus

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Trump: Skjutning avskräcker inte från IrankrigetSkottlossningen vid Vita husets korrespondentmiddag får inte USA:s president Donald Trump att ändra sig om kriget i Iran.

Read more »

Finnlines erbjuder klimatsmarta konferenser och kryssningar från KapellskärFinnlines har uppgraderat sina färjor och erbjuder nu klimatsmarta kryssningar och skräddarsydda konferenser i Stellar Lounge med modern utrustning och vacker skärgårdsmiljö. Möjlighet till både dags- och nattkryssningar till Åland eller Nådendal.

Read more »

Första konferensen om fossil utfasning pågår i ColombiaDen första internationella konferensen om fossil utfasning, Transitioning away from fossil fuels conference, pågår just nu i Santa Marta, Colombia. Representanter från 57 länder, däribland Sverige, deltar och står för 30 procent av världens befolkning och 20 procent av den globala produktionen av fossila bränslen. Konferensen följer upp beslutet från COP i Bélem och diskuterar hur en ordnad övergång från kol, olja och gas kan ske innan en kris tvingar fram kaotiska åtgärder. Ingmar Hertzog, vd för We don't have time, betonar att frågan nu är central för den globala ekonomin.

Read more »

Aron Lund: Israels popularitet i USA är i fritt fall – hur påverkas Mellanöstern?På bara några år har Israels anseende i USA kollapsat – först bland demokraterna, men nu börjar också republikaner byta fot.

Read more »