TLV försvarar sin bedömning av alzheimerläkemedlet Leqembi

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) svarar på kritik mot sin hälsoekonomiska analys av alzheimerläkemedlet lecanemab (Leqembi) som låg till grund för NT-rådets beslut att inte rekommendera läkemedlet. TLV förklarar de avvägningar som gjorts och betonar att analysen baseras på tillgänglig vetenskaplig dokumentation och en konsekvent tillämpning av etablerad metodik.

Martin Moberg, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( TLV ), förklarar de avvägningar som gjordes i bedömningen av alzheimerläkemedlet lecanemab ( Leqembi ). Detta sker i ljuset av kritik från läkare och forskare som framförts i DN Debatt, där de ifrågasätter TLV :s hälsoekonomi ska analys som låg till grund för NT-rådets beslut att inte rekommendera läkemedlet.

Kritikerna menar att analysen innehåller fundamentala brister. TLV delar dock inte denna slutsats och vill därför tydligt redogöra för sin bedömningsprocess. TLV utgår från att patienter ska ha tillgång till läkemedel som ger verklig nytta, och deras uppgift är att ge NT-rådet underlag för att göra svåra men nödvändiga prioriteringar. Detta handlar om att säkerställa att hälso- och sjukvårdens begränsade resurser används på det mest effektiva sättet för att gynna så många patienter som möjligt.

Debattörerna hävdar att TLV:s antaganden inte stämmer överens med hur Alzheimers sjukdom utvecklas och hur en sjukdomsbromsande behandling fungerar. TLV betonar att deras utvärderingar baseras på tillgänglig vetenskaplig dokumentation, framförallt den data som läkemedelsföretaget tillhandahåller. I fallet med lecanemab är behandlingseffekten efter avslutad behandling osäker, eftersom detta inte har studerats. Därför har TLV antagit att läkemedlets bromsande effekt endast kvarstår så länge patienten fortsätter med behandlingen.

Detta antagande är inte unikt för TLV, utan användes även av det danska medicinrådet när de avrådde från användningen av lecanemab i Danmark. En annan kritikpunkt är att TLV räknat med orimligt höga kostnader för administrering av läkemedlet på sjukhus, vilket skulle göra behandlingen ineffektiv även om läkemedlet vore gratis. TLV förklarar att detta inte stämmer vid en noggrannare granskning av både deras rapport och NT-rådets rekommendation.

TLV har presenterat flera olika kostnadsberäkningar, både höga och låga, för att ta hänsyn till osäkerheten kring kostnaderna. NT-rådet har i sina diskussioner utgått från det lägsta kostnadsantagandet. Med detta antagande finns det en prisnivå där behandlingen skulle vara kostnadseffektiv, men det skulle kräva ett lägre pris från läkemedelsföretaget, i linje med den begränsade effekt som visats i studierna. Slutligen kritiseras TLV för att inte ha använt svenska data om sjukdomens förlopp.

TLV svarar att de faktiskt har inkluderat två scenarioanalyser i sin utredning, varav den ena baseras på data från det Svenska demensregistret och den andra på data från amerikanska patienter. TLV:s analys bygger på etablerad metodik och en helhetsbedömning av både effekt och kostnader. Genom att konsekvent tillämpa samma principer för alla läkemedel strävar TLV efter att skapa transparens och rättvisa i prioriteringarna inom hälso- och sjukvården, även i detta specifika fall





