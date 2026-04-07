Tobias Eriksson ansluter till Columbus Crew som scout med fokus på Skandinavien

Henrik Rydström förstärker Columbus Crew med Tobias Eriksson, som ansluter som scout med ansvar för den skandinaviska marknaden. Eriksson, med erfarenhet från både spel och analysverksamhet, ser fram emot utmaningen.

Henrik Rydström fortsätter att bygga sitt team i Columbus Crew med svensk förstärkning. Den före detta Malmö FF-tränaren, som tog över som huvudtränare för MLS-laget inför säsongen 2024, har nu värvat Tobias Eriksson som scout med fokus på den skandinaviska marknaden. Eriksson, med en bakgrund som spelare i Kalmar FF och Gif Sundsvall, samt tidigare erfarenhet inom analysverksamheten i både Kalmar FF och Malmö FF, ser fram emot utmaningen.

Rydström, som har kontrakt med klubben fram till säsongen 2028, har sedan tidigare tagit med sig flera personer från sin tidigare stab, inklusive assisterande tränaren Theodor Olsson och analytikern Pak Pakhei, vilket visar på ett starkt förtroende och en kontinuitet i arbetet. Eriksson beskriver det som en spännande och inspirerande möjlighet att få vara en del av Columbus Crews projekt. Han har redan påbörjat sitt arbete och ser fram emot att lära sig mer om den nya rollen och den amerikanska fotbollskulturen. \Kontakten med Columbus Crew kom genom Henrik Rydström, som Eriksson tidigare har samarbetat nära med. Rydström, som känner Eriksson väl från deras gemensamma tid i Malmö FF, rekommenderade honom för scoutjobbet. Eriksson kommer att ansvara för att kartlägga spelare på den skandinaviska marknaden, samtidigt som han ska arbeta utifrån klubbens behov och önskemål. Denna dubbla fokus, att både scouta efter spelare baserat på egna bedömningar och att anpassa sig efter klubbens strategiska mål, är centralt för hans nya roll. Eriksson kommer också att ta hänsyn till vad klubben anser sig behöva, vilket innebär en flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter skiftande prioriteringar och omständigheter. Eriksson betonar vikten av att förstå och anpassa sig efter klubbens värderingar och spelfilosofi för att säkerställa att rekryteringarna blir framgångsrika och passar in i helheten. \\Ankomsten av Eriksson som scout kommer strax efter att svenske John Wall lämnade sin scouttjänst i Columbus Crew. Eriksson, som spelade sammanlagt 214 matcher för Kalmar FF och 149 matcher för Gif Sundsvall mellan 2004 och 2020, har också representerat det svenska A-landslaget vid två tillfällen. Hans erfarenhet som spelare, kombinerat med hans senare arbete inom analysverksamheten, ger honom en unik insikt i fotbollens värld. Denna kombination av erfarenheter gör honom väl lämpad för att identifiera och utvärdera potentiella spelare för Columbus Crew. Med sin djupa förståelse för både spelare och strategier, förväntas han bidra till klubbens fortsatta utveckling och framgångar. Erikssons roll kommer att vara kritisk för att säkerställa att klubben fortsätter att rekrytera kompetenta spelare och bibehåller sin konkurrenskraft





