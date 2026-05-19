Tomas Stenhuse: Ungdomar idag orkar inte rent fysiskt, vill ha jobb som utvecklar dem

Jordgubbsodlaren Tomas Stenhuse på Gotland har märkt att dagens ungdomar inte orkar rent fysiskt. De jobbar en förmiddag och sen drar de, vilket var annorlunda för 25 år sedan. Stenhuse tror att ungdomar idag behöver jobba mindre, men menar att de behöver ha ett sommarjobb. Ungdomar som vill ha ett sommarjobb, men inte vill plocka bär, har svårt att få tag på arbetskraft. Bibbi Lindén, ansvarig för LO:s ungdomsverksamhet, framhåller att bärplock är tungt, lågavlönat och repetitivt. Tomas Stenhuse har inga problem att finna arbetskraft till sitt kafé och sin gårdsbutik, men menar att det är plantagen man inte vill vara på. Ungdomar som beter sig illa kommer inte ha en chans någonstans, menar Stenhuse.

Jordgubbsodlaren Tomas Stenhuse på Gotland säger att dagens ungdomar inte orkar rent fysiskt. De jobbar en förmiddag och sen drar de. Så var det inte för 25 år sen.

De behöver nog inte jobba som förr, funderar han också. De har allt de behöver. Gotland har nog bättre siffror, men Stenhuses problem att få tag på arbetskraft är ändå värd att fundera över, eftersom det är väldigt många ungdomar som faktiskt vill ha ett sommarjobb. De vill bara inte plocka bär.

Bibbi Lindén, ansvarig för LO:s ungdomsverksamhet, framhåller att bärplock är tungt, lågavlönat och repetitivt. Det är tidiga morgnar och jobbet är utomhus oavsett väder. De ungdomar som P1 Morgon har snackat med säger samma sak: det är för dåligt betalt för väldigt mycket slit. Men där finns också en kille som säger att det är ’töntigt’ att plocka jordgubbar.

Det är ’ocoolt’. Hade det varit så lågt värderat som nu? Hantverkare är okej, då har man en utbildning, man kanske till och med är egen företagare. Men grovjobbare?

, får häften av av alla lågutbildade män och 35 procent av kvinnorna med kort utbildning, aldrig bilda familj. De kommer aldrig bli föräldrar, för ingen vill ha dem. Även om jordgubbsplock bara handlar om ett sommarjobb så vill man kanske inte identifieras med dem som ständigt pekas ut som ’förlorarna’. Då sitter man hellre inne hela sommaren och gejmar, där ingen kan se en.

Tomas Stenhuse har inga problem att finna arbetskraft till sitt kafé och sin gårdsbutik, som också kan vara rätt slitigt, om än inte i närheten av att plocka bär. Det är plantagen man inte vill vara på. På kafé gör man folk glada, man kan studera mänskligt beteende och jobbet är mer varierat. Äldreomsorg, som verkligen kan vara tungt, har också många sökande, eftersom det känns meningsfullt trots lönen.

Tomas Stenhuse säger att ungdomarna bara sjappar utan ett ord. De säger inte ens upp sig, de går upp i rök. De som beter sig så kommer inte ha en chans nånstans. Vill de ha jobb som utvecklar dem, och som erbjuder en bra arbetsmiljö och flexibilitet, det låter bortskämt, men jag blir lycklig när jag hör det.

Det inger hopp, för snart är det den här generationen som har ledningen och makten. Kan de sätta kraft bakom sina krav, kanske det kan hända nåt





