Tommy Winbergs resa till ny gemenskap med Bella Resor

En berättelse om hur seniorresor kan öppna dörrar till både nya länder och nya vänskaper genom trygghet och enkelhet.

För många seniorer kan tanken på att boka en utlandsresa kännas överväldigande och stressig. Det är många detaljer att hålla reda på, från flygbiljetter och hotellbokningar till transport till och från flygplatsen.

Det var precis i denna situation Tommy Winberg befann sig innan han stötte på en annons för Bella Resor i tidningen under 2023. Företaget specialiserar sig på resor för seniorer där målet är att göra hela processen så enkel och trygg som möjligt. För Tommy blev det avgörande att se att allt var ordnat från start till mål.

Särskilt lockande var möjligheten att resa med buss direkt från Ystad till Kastrup, vilket eliminerade stressen med att ordna egen transport till flygplatsen. Detta steg blev startskottet för en ny livsstil där resandet återigen tog en central plats i hans tillvaro. Sedan den första resan till Gran Canaria har Tommy nu genomfört nio olika resor med företaget, vilket vittnar om hur väl konceptet fungerar i praktiken för den som söker bekvämlighet.

Det som verkligen utmärker Bella Resor, enligt Tommy, är den omfattande omhändertagningen genom hela resans gång. Redan vid avresan möts resenärerna av professionella guider som hjälper till med incheckning och ser till att alla känner sig trygga i den ofta kaotiska flygplatsmiljön. Tommy betonar att för den som inte har rest så mycket tidigare är detta stöd absolut ovärderligt. Man behöver inte oroa sig för krångliga säkerhetskontroller eller borttappade boardingkort, utan kan istället fokusera helt på förväntan inför destinationen.

När gruppen väl landar på resmålet, oavsett om det är i Spanien eller Kroatien, står en reseledare redo på flygplatsen för att välkomna dem. Denna person följer gruppen genom hela veckan och bor till och med på samma hotell, vilket skapar en enorm trygghet och tillgänglighet. Reseledarna beskrivs som extremt hjälpsamma personer som ställer upp till hundra procent, oavsett om det gäller praktiska frågor eller personliga behov.

De ordnar allt från gemensamma middagar till mingelkvällar, vilket gör att ingen behöver känna sig utanför eller ensam under vistelsen. Utöver den praktiska enkelheten har resorna gett Tommy något som är minst lika viktigt: en djup social gemenskap. I början reste han på egen hand, men tack vare det strukturerade upplägget med gruppaktiviteter blev det naturligt att lära känna sina medresenärer. Det som började som ytliga samtal under utflykter har över tid utvecklats till genuina vänskaper.

Idag är Tommy en del av ett tajt gäng som har hittat varandra genom Bella Resor. De har gått från att vara främlingar till att bli nära vänner som hörs via telefon och träffas även mellan resorna. Ett exempel på denna starka gemenskap var resan till Fuengirola i mars, där sex personer från gruppen valde att boka resan tillsammans. Nu planerar de redan nästa äventyr till Teneriffa i november.

För Tommy har detta inneburit en enormt positiv förändring i vardagen, där resandet inte bara handlar om att se nya platser utan om att bygga relationer och motverka den ensamhet som ibland kan uppstå i senioråldern. Bella Resor erbjuder olika paket beroende på resenärens önskemål och behov av struktur. Det finns resor som sträcker sig över en vecka och sådana som varar i två veckor, där upplägget skiljer sig åt för att passa olika preferenser.

På sjudagarsresorna är schemat mer kompakt med fyra inkluderade utflykter som är förbokade i förväg, vilket ger en bra balans mellan organiserad aktivitet och vila. För den som önskar en lugnare takt och mer frihet finns tvåveckorsresorna. Dessa har ett öppnare upplägg med fler lediga dagar, vilket ger utrymme för personlig utforskning av området och mer tid för hotellets egna aktiviteter. Utflykter erbjuds även här, men fungerar mer som valbara tillval.

Oavsett vilken reslängd man väljer är målet alltid detsamma: att skapa en tillgänglig och lustfylld reseupplevelse för seniorer. Tommy konstaterar att han är oerhört tacksam över att ha hittat detta sätt att upptäcka världen, då det har gett honom både trygghet, spännande upplevelser och nya vänner för livet





