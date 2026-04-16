Tonåring flydde från kriminellt nätverk – sköt av misstag med pistol hos socialtjänsten

En 19-åring som pressades av ett kriminellt nätverk att utföra en skjutning valde att istället larma socialtjänsten för hjälp att fly. Pistolen han fått för uppdraget fanns dock med honom under skyddsfärden, vilket ledde till ett oavsiktligt skott under ett försök att sälja vapnet vidare.

En 19-årig man från Malmö , som befann sig i en utsatt situation där han pressades av ett kriminellt nätverk att utföra våldshandlingar, valde en oväntad väg för att undkomma situationen. Istället för att lyda ordern att skjuta mot en port på Dammfri, kontaktade han socialtjänsten för hjälp. Han fick stöd och skjutsades till en hemlig plats för att undkomma nätverkets hot. Dock uppdagades det att den skarpladdade pistolen han fått i uppdrag att använda, fanns med honom under färden. Under ett försök att filma vapnet för att sälja det vidare, avlossades ett skott av misstag, vilket ledde till att polis snabbt larmades till platsen.

Incidenten resulterade i en dom för grovt vapenbrott, där 19-åringen argumenterade för ett mildare straff med hänvisning till sitt samarbete med polisen.

Den 19-årige mannens inblandning i kriminella nätverk inleddes under fjolåret då han fick uppdraget att hitta en plats för narkotikaförvaring. Därefter eskalerade kraven från nätverket, som också beordrade honom att smuggla tre handgranater från Danmark till Sverige. När han tackade nej till även detta, kom ordern om att skjuta mot en port på Dammfri i Malmö, en plats kopplad till en fängslad knarkhandlare. I förhör har 19-åringen uppgett att han gick med på uppdraget initialt för att köpa sig tid och möjlighet att fly.

Den 20 januari hämtade han ut en pistol som han senare inte avlossade enligt ordern, utan istället använde för att söka skydd via socialtjänsten. Denna skyddsplacering blev kortvarig då hans misskötsamhet ledde till att han återvände till Malmö, där hoten från nätverket återupptogs.

Efter att ha fått pistolen i sin hand, och med vetskapen om det dödliga uppdraget, fattade 19-åringen beslutet att inte utföra skjutningen. Istället kontaktade han sin socialsekreterare för hjälp att lämna Malmö igen. Han transporterades av personal från socialtjänsten till en hemlig adress, med en planerad vidareplacering till ett skyddat boende. Vad socialtjänsten inte var medveten om var att den skarpladdade pistolen fanns med tonåringen.

Väl framme på den tillfälliga adressen, försökte han göra sig av med vapnet genom att sälja det vidare. Ett försök att filma vapnets hantering, för att visa potentiella köpare via Telegram, slutade olyckligt med ett vådaskott som träffade en vägg. Polisen, som befarade en pågående dödlig händelse, ryckte ut till platsen men kunde snabbt konstatera att det rörde sig om ett oavsiktligt skott.

Mannen dömdes senare för grovt vapenbrott, men försökte vid rättegången argumentera för en mildare påföljd baserat på sitt samarbete med myndigheterna. Händelseförloppet belyser komplexiteten i att hantera unga individer involverade i kriminell verksamhet och vikten av samordnade insatser från olika samhällsaktörer





