Tonåring misstänks för mordförsök kopplat till Foxtrot – attackerade även Iran-expert

En 16-årig pojke är åtalad för mordförsök i Uddevalla med kopplingar till Foxtrot-nätverket. Han misstänks även för att ha försökt attackera Arvin Khoshnood, en expert på Iran, med kniv. Utredningen pekar på beställningsmord och inblandning av Foxtrot-ledaren Ali Shehab.

En bilförsäljare, nyligen frigiven från fängelse, blev beskjuten och reagerade med ilska, och uttryckte sig grovt om skyttens mor. En 16-årig pojke misstänks ha skjutit en man i huvudet på en bilfirma i Uddevalla , och utredningen pekar på kopplingar till den kriminella nätverket Foxtrot .

Åtalet visar att 16-åringen även besökte Arvin Khoshnood, en expert på Iran, beväpnad med en kniv, på uppdrag från andra. Ali Shehab, en ledare inom Foxtrot, 21 år gammal, är misstänkt för delaktighet i mordförsöket i Uddevalla. Han har identifierats som en mellanhand för mord och misstänks för att rekrytera unga individer till kriminell verksamhet. Shehab greps i Irak.

Genomgång av de misstänktas mobiltelefoner avslöjade ytterligare planer på ett mord, riktat mot en ung kriminell i Malmö. Den 2 september förra året ska 16-åringen ha klättrat över ett staket och knackat på dörren hos Arvin Khoshnood. Khoshnood är aktiv inom den iranska diasporan och arbetar med säkerhetspolitiska frågor relaterade till Iran vid Lunds universitet. Innan attentatsförsöket hade Khoshnood varnats av Säpo om ett potentiellt säkerhetshot.

Bara två dagar före mordförsöket publicerade Khoshnood en vetenskaplig artikel i USA som avslöjade iranska underrättelseoperationer i Sverige. Tidigare har Expressen rapporterat om hur svenska kriminella gäng anklagas för att ha utfört våldsdåd på uppdrag av Iran. Åtalet omfattar försök till mord i två fall, stämpling till mord, anstiftan till och medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott samt stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse.

Khoshnoods fru, som öppnade dörren, anade oråd på grund av den stressade tonåringens beteende och det faktum att han döljde sin högra hand, där han misstänks ha haft en kniv. Hon stängde dörren och larmade sin man. När tonåringen inte lyckades ta sig in på framsidan, gick han runt huset och försökte knacka på altandörren. Khoshnood spanade från övervåningen och såg tonåringen med en tygpåse i handen och fotograferade honom när han lämnade fastigheten.

Tonåringen pratade konstant i telefon och uttryckte tankar om att döda någon med en kniv. I krypterade chattar diskuterades ett arvode på 300 000 kronor för uppdraget, men planen misslyckades. En vecka senare ville 16-åringen bevisa för sina uppdragsgivare att han kunde genomföra det han lovat. Hans motiv uppges vara en narkotikaskuld på 8 000 kronor.

Efter skottlossningen, där bilförsäljaren mirakulöst överlevde, flydde skytten till skogs. Polisens tekniker hittade kläder, pengar, nycklar, ett bankkort i 16-åringens namn och det förmodade vapnet slarvigt gömt i ett buskage. I en krypterad chatt beskrev han sin klädsel vid skottlossningen som ”tighta blå jeans, glasögon och en fin tröja”. Han bytte sedan om till sina jobbkläder från McDonald's för att undvika uppmärksamhet.

Enligt en vän var hans plan att resa i McDonald's-kläder för att framstå som en vanlig person och undvika misstankar. På väg hem skickade 16-åringen selfies i sina arbetskläder. I hans säng hittade polisen en fällkniv, som de tror han var beväpnad med när han besökte Khoshnood. En halvtimme innan gripandet tog 16-åringen en selfie i sovrummet, i samma säng där kniven hittades.

Genomgång av 16-åringens telefon avslöjade diskussioner i en chattgrupp om planer på att skada en ung man med gängkriminella kopplingar i Malmö. Det tilltänkta offret var dock nonchalant under förhören och ville inte erkänna att han var hotad. Ali Shehab är häktad i sin utevaro för att ha anstiftat mordförsöket i Uddevalla och är misstänkt för flera andra grova brott i Sverige. Han greps i Irak i december misstänkt för brott begångna i landet.

Rättegången beräknas pågå fram till den 29 april, och Arvin Khoshnood har närvarat vid flera rättegångsdagar och mött de misstänkta





