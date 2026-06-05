Tonårsflicka i familjehem: socialtjänsten vägrade flytt trots anklagelser om tre våldtäkter

En tonåring rapporterade sexuella övergrepp av sin familjehemspappa, men socialtjänsten beslutade att hon skulle stanna kvar. Mannen sitter nu i häktet misstänkt för tre våldtäkter och fallet har utlöst en debatt om skyddet av barn i familjehem.

En tonårig flicka har under årets vår gjort en desperat vädjan om skydd efter att ha avslöjat sexuella övergrepp från sin familjehemspappa. Trots att hon omedelbart polisanmälde händelsen och begärde att få flytta från hemmet, fattade socialtjänst en ett beslut som innebar att hon fick stanna kvar i samma miljö.

Beslutet har kritiserats hårt av både skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin, som gjorde orosanmälningar och menade att risken för fortsatt övergrepp var alltför stor. En anmälan skickades även till IVO för att granska socialtjänstens handläggning. Några veckor efter den första anmälan berättade flickan för myndigheterna att hon hade utsatts för tre våldtäkter av den ansvarige i familjehemmet. Hon hade då samlat ljudinspelningar och annan bevisning i hopp om att bli tagen på allvar.

Händelserna har nu lett till att den misstänkte mannen sitter i häktet och är misstänkt för tre våldtäkter, enligt rapportering från P4 Västernorrland. Den här tragiska historien belyser en allvarlig brist i samverkan mellan socialtjänst, skola och rättsväsende när det gäller skydd av barn som far illa i familjehem. Trots att både skola och BUP ansåg att en omedelbar flytt var nödvändig, har socialtjänsten valt att hålla fast vid sitt beslut, vilket har föranlett en intensiv debatt i regionen.

Många frågar sig hur en så allvarlig anklagelse kan hanteras utan att placera barnet i ett säkert skyddat hem, och vilka strukturella hinder som gör att barn i liknande situationer får vänta på rätt hjälp. Fallet har också satt fokus på de juridiska verktyg som finns för att skydda barn mot sexuella övergrepp i familjehem. Enligt nuvarande lagstiftning har socialtjänsten en skyldighet att omedelbart agera när en barnets säkerhet är hotad.

I detta fall har dock myndigheternas beslut ifrågasatts av både föräldrar, skolpersonal och barnrättsorganisationer, som kräver en oberoende granskning av fallet. Samtidigt arbetar polis och åklagare med att samla ytterligare bevis för att kunna väcka åtal mot den misstänkte. Målet är att säkerställa att den unga flickan får den skydd och rättvisa hon har rätt till, samt att stärka rutinerna så att framtida övergrepp kan förhindras innan de drabbar de mest utsatta





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