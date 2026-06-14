Recension av Tone Schunnessons tredje roman Ultravåld, en omfattande och intensiv berättelse om en dysfunktionell familj på ett slott i Skåne. Boken skildrar hurricanes av konflikter och självbedrägeri, särskilt genom karaktären Monica, och visar författarens modelled språkliga kontroll och förmåga att växla stämningar.

Tone Schunnesson s tredje roman Ultravåld släpptes för nyligen och har genast etablerat sig som en mäktig och omfattande familjes.kapelse som sträcker sig över lång tid.

Författaren, som tidigare gjorde stor succé med romanerna Tripprapporter 2016 och Dagarna, dagarna, dagarna 2020, har med Ultravåld skapat ett verk som både fördjupar och utvecklar hennes författarskap. Recensenter har jämfört boken med en potentiell film och betonat den brutala och intensiva kraften i berättelsen. Romanen fokuserar på en dysfunktionell familj på ett slott i sydvästra Skåne där familjemedlemmarna konstant pushar och dras åt olika håll, vilket leder till en rad av små och stora katastrofer.

Mormor Monica står som en central och självbedrägersk gestalt som håller fast vid sina val, inte minst äktenskapet med en karlslok, av både praktiska och oklara skäl. Hennes brist på självinsikt gör att hon inte ens uppfattar att hennes sons film är en direkt porträttering av henne själv. Schunnessons språkliga mästerskap ligger i sin förmåga att fångala Monicas överspända och köliga röst i vissa kapitel, vilket ger läsaren en intimt men samtidigt grotesk inblick i familjens dynamik.

Även om boken är lång, över 440 sidor, känns berättelsen ständigt spännande tack vare författarens be unchecked kontroll över handling och karaktärer. Övergångarna mellan olika stämningar - mellan fult och vackert, rus och nykterhet - är nästan omärkbara och skapar en readingupplevelse som är både magisk och hårt för att förstå. Det är ett verk som visar på ett fåtal år av hård Knutarbete, men som ändå ibland framstår som ren kreativ magi.

Ultravåld har också fått recensenter att reflektera över författarens position i den nutida litterära landskapet, där hon står som en mycket tydlig och stark röst. Boken är en familjeundergångsserie som tar ämnet från skärm till bokhylla och gör det till ett komplext och omskakande litterärt verk.

Slutligen, albeit inte direkt relaterat till boken, har läsaren ägnat sig åt andra serier och böcker som Dödsverk av Kjersti Anfinnsen och TV-serien Five Days at Memorial om orkanen Katrina, vilket visar på en fortsatt intresse för historier om mänskliga katastrofer och överlevnad





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