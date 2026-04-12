Tony Adams sträcker ut handen till Tiger Woods – erbjuder hjälp med beroendeproblem

Efter Tiger Woods senaste bilolycka, erbjuder Tony Adams, tidigare fotbollsstjärna med egna erfarenheter av beroende, hjälp. Adams, som grundade Sporting Chance, en rehabiliteringsklinik för idrottsstjärnor, vill att Woods ska söka hjälp.

Nu vill han hjälpa andra med skadliga beroenden. Den tidigare fotbollsstjärnan Tony Adams , känd för sina år i Arsenal och det engelska landslaget, sträcker nu ut en hjälpande hand till golflegendaren Tiger Woods . Woods, 50 år gammal, befinner sig återigen i blickfånget efter en bilolycka i slutet av mars, en händelse som väckt farhågor om potentiellt återkommande problem.

Adams, som själv har en historia av alkoholism och tidigare brott mot lagen, har grundat Sporting Chance, en rehabiliteringsklinik specifikt inriktad på idrottsstjärnor. Med sin egen erfarenhet av beroendeproblematik är Adams väl rustad att förstå och erbjuda stöd till Woods i en potentiellt svår tid. Woods har tidigare kämpat med missbruk av smärtstillande mediciner, vilket har bidragit till oron kring hans välbefinnande. Det senaste årtiondet har Woods haft en rad incidenter som har gett anledning till spekulationer om hans hälsa och livsstil. Nu uppmanar Adams nära Woods att agera och öppna en dialog kring golfstjärnans potentiella beroendeproblematik. Adams uppmanar dem nära Woods att våga prata öppet om situationen. Det är viktigt att inse att Woods inte kan fortsätta att undvika sanningen, menar Adams.Adams uttrycker sin oro över Woods situation och framhäver vikten av att söka hjälp och förändra sin livsstil. Adams själv har en historia av alkoholism och dömdes för rattfylla i början av 1990-talet. Hans egen väg till nykterhet har präglats av personlig ansträngning och engagemang i att hjälpa andra. Sedan han grundade Sporting Chance år 2000 har kliniken hjälpt otaliga idrottsstjärnor att hantera beroendeproblem och andra utmaningar. Adams menar att hans egen erfarenhet ger honom en unik insikt i Woods situation. Han betonar att Woods behöver inse sina problem och söka hjälp för att förändras. Adams betonar att Woods behöver inse sina problem och söka hjälp för att förändras. Adams säger att när han ser på Woods ser han en person med ett beroende. Adams är övertygad om att Woods kan och bör ta emot hjälp. Adams, som själv har en historia av alkoholism och dömdes för rattfylla i början av 1990-talet, har nu gått 30 år i nykterhet. Sporting Chance är hans sätt att ge tillbaka till idrottsvärlden. Adams ser hur den tidigare världsettan i golf riskerar att hamna i djupa problem.I en intervju säger Adams att han är beredd att erbjuda Woods plats på sin klinik. Om Woods är villig att genomgå förändring är Adams beredd att erbjuda den hjälp som behövs. Adams, som själv har en historia av alkoholism och dömdes för rattfylla i början av 1990-talet, har nu gått 30 år i nykterhet. Han menar att nu är en bra tid för Woods att söka hjälp. Adams uppmanar Woods nära att våga prata öppet om situationen. Han är tydlig med att Woods behöver inse att han har ett problem. Adams vill att Woods skall acceptera hjälp och förändra sin livsstil. Detta kan vara helt avgörande för Woods framtid. Adams har ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa idrottsstjärnor. Han betonar att Woods inte kan fortsätta att undvika sanningen, och att det är hög tid att ta tag i problemen. Adams ser Woods som en person som behöver hjälp, och han är fast besluten att erbjuda sitt stöd. Det är en fråga om liv och död för Woods. Adams hoppas att Woods ska ta emot hans erbjudande om hjälp. Men Adams vet att det är upp till Woods själv





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tiger Woods Tony Adams Beroende Rehabilitering Golf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pinsam miss på nya VM-tröjorna – tog hjälp av AIKylian Mbappé, Federico Valverde och Ousmane Dembélé har en sak gemensamt. De kan tvingas spela VM med små axelpuffar.

Read more »

Ilskan efter Tigers sms – mitt i nattenEn viktig person saknades när Rory McIlroy höll sin Mastersmiddag tidigare i veckan: Tiger Woods. Nu framkommer detaljer om stjärnornas vänskap – och det som satt relationen på prov. – Jag får säga åt honom att lugna sig ibland, säger McIlroy enligt en ny bok.

Read more »

Hotade harrens oväntade hjälp: Bilfärjor till VisingsöHarren i Vättern är hotad. Men den gynnas, lite oväntat, av den täta färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö. Nu genomförs åtgärder vid hamnbassängen på ön som man hoppas ska underlätta Vätterharrens återhämtning.

Read more »

Tv-profilen om Tiger Woods-skandalen: ”Extremt sorligt”Jobbat på Expressen sedan 2024. Tidigare på TT Nyhetsbyrån. Bevakar främst handboll, men även bevandrad i fotboll, hockey och golf.

Read more »

Åbergs drömslag och McIlroys otroliga pitch dominerar MastersLudvig Åberg glänste med ett mästerligt slag, medan Rory McIlroy bjöd på en otrolig pitch. Alex Norén var nära hole-in-one, och golfbarnet Fleetwood stal återigen showen. Samtidigt stötte Åberg på problem och Haotong Li gjorde en miss som förvånade. Gary Player gav råd till Tiger Woods.

Read more »

Golflegendarens råd till Tiger Woods: ”Kör inte bil”Gary Player, 90, var med och invigde US Masters på Augusta National. Sedan skickade golflegendaren också en sving i riktning mot Tiger Woods

Read more »