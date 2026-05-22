Tony Gustavsson's Strategy for Success and Advancements

Tony Gustavsson, the new head coach of the Swedish women's football national team, shares his plan and strategies to achieve success and qualify for the upcoming FIFA Women's World Cup. His approach focuses on building a strong team foundation, prioritizing athlete well-being, tactical flexibility, and preparing for crucial moments like penalty shootouts.

Här är förbundskapten Tony Gustavsson s plan för att lyckas: den 5:e och 9:e juni står sanningens ögonblick för Tony Gustavsson och Sveriges damlandslag i fotboll.

Ska han lyckas med det som Graham Potter fixade för herrarna - kvalificera sig till VM? Det kom inte som någon större överraskning när Tony Gustavsson för ett år sedan utsågs till förbundskapten för damlandslaget efter Peter Gerhardsson. Tony Gustavsson har en filosofi som stämmer överens med sin företrädare Peter Gerhardsson och har dessutom en imponerande bakgrund internationellt. Själv kommer Tony Gustavsson från vad man skulle kunna kalla en folkhemstradition bland tränare och coacher.

Han ligger långt ifrån den bild av den auktoritära tränaren som kommer in och kommenderar och detaljstyr sina spelare. - Grunden för mig är människan. Jag jobbar främst med människor, i andra hand med fotbollsspelare. Mår man bra kan man prestera bra, säger Tony Gustavsson med skärpa.

- Det finns ingen konflikt mellan att prestera och må bra, i landslaget talar vi om att vi ska vara välmående vinnarskallar. Vi drivs alla av utveckling, vi vill alla bli bättre. Det handlar inte i första hand om att vi för varje dag blir en dag äldre utan att vi blir en dag bättre.

Detta är grunden för hans tränarfilosofi och vad Tony Gustavsson vill inrikta på sina spelare: Hans metod säger att känner spelarna att de utvecklas, att de blir en dag bättre för varje dag så ökar deras motivation, det ger en stark inre drivkraft och det ger en möjlighet att bli en del av något som är större än oss själva. - Jag brukar både som pappa och ledare använda ett citat: "jag kommer alltid att respektera och älska dig för den du är, men jag kommer också att behandla dig för den du kan bli".

Tony Gustavsson har tagit över ett lag som i hög grad byggts upp av Peter Gerhardsson, men vad ska han göra med det, vad vill han addera? När han ska svara på det börjar han med vad han vill behålla - nämligen grunden som landslaget stått för genom åren - nämligen att man gör det här tillsammans. Sveriges landslag står för någonting som är större än 90 minuters fotboll.

- Men till lägret till det måste vi alla tränare gå in med en personlig touch i vårt ledarskap, annars blir vi bara bleka kopior av våra föregångare. Vad jag vill lägga till är att utveckla en taktisk flexibilitet, vad jag kallar för game management - att i olika matchbilder och i olika scenarier ha verktygen för att hantera situationerna. - Men det är också konkreta saker som vi fallit på tidigare, till exempel straffsparkar.

Vi måste förbereda oss kunna gå segrande i en turnering som avgörs av straffar. Tony Gustavsson blev kritiserad under sin tid som coach för Australien för att han ofta ändrade startelvan och flera spelare hävdade, anonymt, att de inte förstod vad som gällde. - En mycket intressant fråga eftersom det finns två skolor här.

Den ena hävdar att man ska ändra så lite som möjligt i startelvorna eftersom fotboll är en relationssport och att det ofta kan vara viktigare med ett starkt samspel än en större individuell kompetens. Andra hävdar att med det ökade antalet matcher som elitspelare spelar så kan fysisk fräschhet vara nog så viktigt.

- Vad gäller min laguttagning så gjorde jag på samma sätt i VM i Australien 2023 när vi första gången tog oss till semifinal och jag blev hyllad och i OS året efter då vi inte ens tog oss från gruppspelet och jag blev sågad. Sanningen är att man kanske inte är lika bra som folk säger när man blir hyllad eller lika dålig som när man sågas.

- Tittar man statistiskt på de lag som vunnit så är det så att ju färre ändringar i startelvan du gör, ju mer vinner du. Den andra skolan hävdar då att med tanke på hur många matcher en spelare faktiskt spelat i rad så kan det behövas att du roterar laget och är mer flexibel





