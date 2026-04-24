Toppdiplomat åtalas för hantering av hemliga uppgifter

En högt uppsatt diplomat vid Utrikesdepartementet har åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Åklagaren misstänker att diplomaten tagit med sig hemliga handlingar hem och förvarat dem utan tillstånd. En tidigare utredning om läckage till en politiker har dock lagts ned.

En högt uppsatt diplomat, med 35 års tjänst vid Utrikesdepartementet, står nu åtalad vid Stockholms tingsrätt. Åtalet, som väcktes under fredagen, rör grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Enligt åklagaren Mats Ljungqvist handlar det om att diplomaten utan tillstånd tagit med sig hemliga handlingar från sitt arbete och gjort dem till sina egna. Dessa handlingar har hittats på flera platser, inklusive diplomatens bostad och sommarstuga, och beskrivs bland annat ha förvarats i en kista på golvet. Åklagaren betonar att det rör sig om information av känslig natur som diplomaten fått tillgång till genom sina arbetsuppgifter.

Utredningen inleddes efter misstankar om att diplomaten röjt hemliga uppgifter till Shiyar Ali, en person aktiv inom den kurdiska självständighetsrörelsen och tidigare politiker för Centerpartiet i Sandviken. Säkerhetspolisen genomförde en samordnad razzia mot både diplomaten och Ali. Den delen av utredningen som rör påståendet om röjande av information till Ali har dock lagts ned. Åklagaren förklarar att det inte går att bevisa när eller hur handlingen eventuellt röjdes för politikern.

Trots detta understryker Ljungqvist att handlingarna i sig innehåller hemliga uppgifter vars spridning till främmande makt skulle kunna skada Sveriges säkerhet. Shiyar Ali greps initialt av Säpo men släpptes senare. Det är för närvarande oklart om några misstankar kvarstår mot honom. Händelsen har väckt stor uppmärksamhet och frågor om säkerheten kring hanteringen av hemlig information inom Utrikesdepartementet.

Diplomaten har under hela processen förnekat alla anklagelser och framfört en stark önskan om att yppandeförbudet ska hävas för att han ska kunna försvara sig och lägga fram sin version av händelserna. Han hävdar att anklagelserna är grundlösa och att han inte har något att dölja. Han uttrycker en vilja att fullt ut samarbeta med utredningen och att sanningen ska komma fram.

Fallet är känsligt med tanke på diplomatens långa och framstående karriär inom UD, samt den potentiella skadan som läckta hemliga uppgifter kan orsaka. Åklagarens beslut att lägga ned utredningen mot Shiyar Ali, trots initiala misstankar, visar på svårigheten att bevisa ett direkt samband mellan diplomaten och ett eventuellt röjande av information. Fokus ligger nu helt på diplomaten och bevisningen mot honom gällande obehörig befattning med hemlig uppgift.

Rättegången vid Stockholms tingsrätt förväntas bli omfattande och kommer sannolikt att granska diplomatens arbetsuppgifter, tillgång till hemlig information och de omständigheter under vilka handlingarna hittades. Diplomaten har begärt att få yppandeförbudet hävt, vilket skulle innebära att han offentligt kan kommentera fallet och bemöta anklagelserna. Detta begärande kommer att prövas av tingsrätten. Utgången av rättegången kan få långtgående konsekvenser, inte bara för diplomaten personligen utan även för förtroendet för Utrikesdepartementets säkerhetsrutiner och hantering av känslig information.

Det är en allvarlig anklagelse som riskerar att skada Sveriges säkerhetsintressen och diplomatiska relationer





