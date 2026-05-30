Toppmilitärer från USA och Kuba möttes vid Guantánamo - signal i spänt läge

Högt uppsatta militärer från USA och Kuba höll ett möte vid Guantánamobasen, samtidigt som relationen mellan länderna är mycket spänd på grund av nya sanktioner och oljeembargo.

Högt uppsatta militärer från USA och Kuba möttes på fredagen vid den amerikanska flottbasen Guantánamo på Kuba . Mötet ägde rum i en redan spänd atmosfär mellan länderna, och enligt Southern Command, den amerikanska militära ledningscentralen som ansvarar för Latinamerika, fördes bland annat ett kort samtal om operativa säkerhetsfrågor.

Detaljerna kring vad som diskuterades är i övrigt knapphändiga, men mötet signalerar att det trots de diplomatiska spänningarna fortfarande finns en kanal för dialog på militär nivå mellan de två länderna. Bakgrunden till mötet är en period av försämrade relationer. I maj 2025 införde USA nya sanktioner mot Kuba, vilka ytterligare skärpte det redan omfattande handelsembargo som landet varit utsatt för i decennier. Dessutom har Washington kraftigt minskat leveranserna av olja till ön, vilket förvärrar den kubanska ekonomiska krisen.

Det är mot denna bakgrund som mötet vid Guantánamo tolkas som ett försök att upprätthålla grundläggande militär kommunikation och undvika missförstånd som skulle kunna leda till oavsiktliga konfrontationer. Guantánamobasen har en lång och kontroversiell historia. USA har kontrollerat basen sedan 1903, och Kuba har länge krävt att den återlämnas. Basen har bland annat använts som fångläger efter 11 september-attackerna, något som starkt kritiserats av den kubanska regeringen och internationella människorättsorganisationer.

Trots de politiska och ideologiska skillnaderna har båda parter tidigare haft samarbete i frågor som migration och narkotikabekämpning. Fredagens möte kan ses som en bekräftelse på att sådana kontakter fortfarande existerar, även om den övergripande relationen är ansträngd. Det återstår att se om det militära mötet kan leda till någon form av avspänning eller om det endast är ett rutinmässigt utbyte i en frostig relation





