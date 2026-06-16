Toronto Maple Leafs värvar två svenska spelare från Philadelphia Flyers

Toronto Maple Leafs har kommit överens med Philadelphia Flyers om ett utbyte som involverar målvakten Samuel Ersson och backen Emil Andrae. Även Philadelphia's tredje rondval i NHL-draften ingår i affären.

Toronto Maple Leafs har förstärkt sin trupp med två svenska spelare, målvakten Samuel Ersson och backen Emil Andrae . Båda kommer från Philadelphia Flyers och ingår i ett utbyte som också inkluderar Philadelphia's tredje rondval i sommarens NHL -draft.

Enligt utlåtanden från Leafs general manager John Chayka, som arbetat tillsammans med Mats Sundin de senaste veckorna, är detta en del av en större plan inför säsongen. Chayka betonar att det fortfarande finns mycket arbete kvar med att slutföra truppen. Samuel Ersson, 26, har varit ordinarie målvakt i Philadelphia de senaste tre säsongerna och har också representerat Sverige i både Four Nations-turneringen och VM.

Denna säsong spelade han 33 matcher med ett genomsnitt på 3,12 mål per match men fungerade sombackup i slutspelet bakom Dan Vladar. Emil Andrae, 24, spelade 61 matcher och samlade 13 poäng för Flyers under säsongen ochablyste också i fyra slutspeelsmatcher. Trots att Philadelphia haft en tuff säsong där många resultat gick fel, lyckades de få det förstasidiga draftvalet genom lotteri och kommer att använda det sent i juni





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NHL Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers Samuel Ersson Emil Andrae Draft Summer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier League-stjärnan gjorde mål i genrepet mot Sverige men nu är det oklart om han kan spela i Norges första VM-match sedan 1998The Premier League star scored a goal in the friendly match against Sweden but it is unclear if he can play in Norway's first World Cup match since 1998. The 26-year-old traveled with the team to Boston for the match, but did not participate in the warm-up training. The Norwegian coach believes that the player has suffered from a 'classic air conditioning tabbe' due to the extreme heat and cold in the air conditioning. The match against Iraq is scheduled for the night to Wednesday, Swedish time. Later in the group stage, Senegal and France will be opponents.

Read more »

Två unga norska hockeytalanger skriver NHL-avtal - en med Toronto, en med OttawaTvå lovande norska hockeyspelare har säkrat sina platser i NHL. Tinus Luc Koblar, 18 år, som spelade för Leksand i SHL, har tecknat ett treårsavtal med Toronto Maple Leafs. Eskild Bakke Olsen, också 18 år, lämnar Linköping efter en säsong för att signera ett ettårskontrakt med Ottawa Senators. Båda spelarna representerade Norge i juniorlandslag och kommer att försöka ta en fast plats i sina respektive NHL-klubbar under kommande säsong.

Read more »

Expert: Trump kommer att behöva hantera LibanonFrågan är om Israel planerar att spela med.

Read more »

AVSLÖJAR: AIK har lagt bud på Oskar ÅgrenHär är mittbacken som AIK försöker värva. Enligt uppgifter till Expressen har klubben lagt bud på Oskar Ågren i Gais. Klubbarna är i kontakt gällande en övergång i sommar.

Read more »