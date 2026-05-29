Torvbrytning inte skadlig för klimatet, men aktivister fabulerar

Återställ Våtmarker hävdar att torvbrytning skadar klimatet allvarligt, men det stämmer inte. Det är tragikomiskt att en organisation som själva struntar i demokratiskt framtagna lagar menar att vi andra ska följa deras odemokratiska infall.

Torvproduktion släpper inte ut mer växthusgaser än det svenska inrikesflyget. Summan av Sveriges samtliga dikade våtmarker, 2,3 miljoner hektar, släpper teoretiskt ut den mängden. På dikade vårmarker är upptaget av koldioxid högre än utsläppet, helt enkelt för att det växer skog på dem. På 0,5 procent av den redan dikade torvmarken, cirka 12 000 hektar, skördas det torv.

De samlade rapporterade utsläppen från torvtäkter och användning av odlingstorv var 303 000 ton koldioxidekvivalenter 2024. Det skulle däremot göra stor skillnad för jobb och välfärd inte bara i Europa utan även i Sverige där jobb skulle gå förlorade. Att aktivisterna anser att sallad, kryddor, färska bär, medicinalväxter och skogsplantor vara produkter som inte behövs i samhället får stå för dem. Att Sveaskog skulle sluta med torv är en lögn som avslöjas bara genom ett klick på den hänvisade länken.

Sveaskog använder torv med inblandning av andra material men torven finns fortfarande kvar som en stor komponent. Eftersom vi har fördelen att sitta med faktiska siffror över försäljning av torv men även andra substrat så vet vi att torvanvändningen i livsmedelsproduktionen inte minskar, varken i Sverige eller i EU. Det är faktiskt precis tvärtom. Alternativen, de få som finns, är inte heller bättre för miljön, varken stenull eller kokosfiber utgör ett realistiskt alternativ.

Detta är viktigt att ha med sig i vardagen och i beslutfattandet. En sak är uppenbar. Det handlar egentligen inte om torven. Det handlar om ett aktivistnätverk med en agenda.

