Det säkerhetspolitiska läget har snabbt förändrat villkoren för myndigheter, regioner, kommuner och försvarsindustri. Enligt Henrik Johansson, marknadschef på säkerhetsbolaget Cesium, sker uppbyggnaden av totalförsvaret i högt tempo – samtidigt som högsäker förvaring blivit en sårbar punkt. Det finns ett växande behov av att säkra vapen, reservdelar, dokument och samhällsviktig produktion mot sabotage, stöld och intrång. För aktörer inom försvar och civil beredskap handlar det om lösningar som kombinerar höga krav på intrångs- och skottsäkerhet med flexibilitet över tid.

Det säkerhet spolitiska läget har snabbt förändrat villkoren för myndigheter, regioner, kommuner och försvarsindustri. Enligt Henrik Johansson, marknadschef på säkerhet sbolaget Cesium, sker uppbyggnaden av totalförsvaret i högt tempo – samtidigt som hög säker förvaring blivit en sårbar punkt.

– Det finns ett växande behov av att säkra vapen, reservdelar, dokument och samhällsviktig produktion mot sabotage, stöld och intrång. Det gör att säker förvaring inte längre är en stödfunktion, utan en integrerad del av vår samlade motståndskraft, säger han. Digitala skydd dominerar ofta diskussionen, men Johansson framhåller att den fysiska infrastrukturen är avgörande för att systemen ska fungera i praktiken. Utan robusta, skyddade miljöer förlorar även avancerad teknik sin effekt.

– För aktörer inom försvar och civil beredskap handlar det om lösningar som kombinerar höga krav på intrångs- och skottsäkerhet med flexibilitet över tid. När hotbilden förändras måste även byggnader kunna anpassas, flyttas och skalas upp eller ned, utan att tappa i skyddsnivå. Cesiums produkter och komponenter utvecklas och tillverkas i Sverige, vilket skapar förutsättningar för stabil tillgång och tillit – även vid höjd beredskap.

– Lösningarna ska kunna levereras snabbt, men också stå emot tidens påfrestningar i decennier med minimalt underhåll. För våra kunder handlar det i grund och botten om att bygga resiliens och säkra investeringar i en osäker omvärld. Att skydda det mest kritiska är ett ansvar som sträcker sig långt bortom nuet och det gör fysisk säkerhet med svensk grund till en viktig del av ett trovärdigt totalförsvar, avslutar Henrik Johansson.

Cesium AB är ett svenskt säkerhetsbolag som utvecklar och tillverkar högsäkra, demonter- och flyttbara förvaringslösningar i stål och betong för totalförsvar, försvarsindustri och samhällskritisk verksamhet. Verksamheten präglas av svensk utveckling, produktion och lång livslängd





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Totalförsvaret Säker Förvaring Digitala Skydd Fysisk Infrastruktur Resiliens Svensk Grund Cesium AB Säkerhet Hotbild Totalförsvar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Åberg gör comeback efter tuff period, är i delad ledning i PGA-mästerskapetUnder andradagen av PGA-mästerskapet i fredags blev det kritikerna ord över de svåra hålplaceringarna. Men under lördagens runda blev det mer generöst – trots starkare vindar – och det märktes på resultattavlan. Åberg drog visserligen en bogey på andrahålet, men efter det följde han upp med tre birdies på första nio hålen. Men det var en kärv period på de sista nio där han hade oflyt med puttarna, vilket ledde till en bogey – och beska omdömen i tv. Men Åberg kom tillbaka. Han var centimeter från en eagle på 16:e hålet, och brast ut i ett garv när bollen slank förbi koppen. Det blev ändå birdie och han kom in på två under par för dagen, totalt fyra under – och är i delad ledning med fyra andra spelare. Min PGA-karriär är inte så lång i nuläget, men jag har aldrig sett nånting som det här. Det är väldigt tajt. Väldigt många bra spelare som kan slå till. Det är coolt för åskådarna att det är många killar som har chansen att vinna, säger Åberg. Jag ser fram emot utmaningen, definitivt. Förhoppningsvis kan vi komma ut, sätta tryck tidigt och göra lite birdies på första nio, och sen får vi se var det landar på sista nio.

Read more »

Henrik Rydström fick sparken två gånger av Columbus CrewUnder de senaste åtta månaderna har Henrik Rydström fått sparken två gånger av Columbus Crew. Den första gången var i slutet av februari, sedan fick han sparken igen i slutet av maj. Tall säger att det delvis beror på svaga resultat och svagt spel, men det finns också en tredje anledning. Enligt källor till The Athletic var Rydström aldrig i besittning av spelarnas förtroende. Tall säger att man kan göra alla tänkbara analyser och scoutingrapporter, men det är omöjligt att veta hur det kommer att fungera förrän personen är på plats. Tall säger att man pratade och träffade Rydström flera gånger, gick igenom data, bakgrundskontroller och referenser. Sedan kom han hit och det klickade inte.

Read more »

Nyhet: Hur kvantifierar man hoten mot vapen och förvaring i totalförsvaret?Henrik Johansson, marknadschef på säkerhetsbolaget Cesium, lyfter utmaningar i säker förvaring och betydelsen av fysisk säkerhet för avancerad digital skyddsnät.

Read more »

Henrik bor i eboladrabbade Kampala: ”Oroande”Ett nytt ebolautbrott har identifierats i Kongo-Kinshasa och Uganda.

Read more »