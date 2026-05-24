Tottenham's struggles and the need for self-reflection

The article discusses Tottenham's recent struggles and the need for the club to reflect on its own identity and sports-related decisions. It highlights the importance of having a clear sports-related identity and the potential consequences of neglecting it.

Tottenham överlevde, men ingenting kan vara farligare än att tro att Roberto De Zerbi ensam är svaret på alla frågor. Arsenal skulle lyfta pokalen, Pep Guardiola skulle tackas av. Premier League skulle kanske få sex lag till Champions League nästa år, Sunderland skulle knipa en plats i Europa och Bruno Fernandes skulle slå rekord.

Mycket skulle hända den här söndagen. Tottenham skulle bara överleva. Behålla minst 1-0 i takt med att West Ham gjorde 2-0 i sin match. Champions League-finalister 2019, osannolik Europa League-vinnare för ett år sedan.

En av Englands största klubbar, en av världens rikaste, behövde alla 38 omgångar av Premier League för att säkra sin existens i den. Det tar emot att berömma dem för att de i slutänden lyckas, eftersom hela säsongen är en underprestation så enorm att den knappt låter sig formuleras. Och situationen är långt mer djupgående än den här säsongens tre olika tränare och de senaste årens ohyggliga skadesituation.

Tottenhams två raka skräcksäsonger är berättelsen om en klubb som gått vilse i sitt eget universum. Som har den stora fina arenan, som stoltserar med hur intäkterna vuxit med 40 procent de senaste åren och planerar tondöva föreläsningar om det samtidigt som fotbollsverksamheten vittrar sönder. För att de i flera års tid har kastat sig mellan olika tränares vitt skilda filosofier och förväntat sig resultat.

För att de under samma period har funderat mer på intäktsströmmar och kommersiella intressen än sportslig struktur. För att de har glömt att de i grund och botten är en fotbollsklubb, och därför vet de inte vad de vill vara för sorts fotbollsklubb. De har ingen sportslig kompass att förhålla sig till, ingen identitet att luta sig tillbaka på när de tar beslut. Kanske hade degradering varit den bästa medicinen egentligen.

Förra säsongens bedrövliga resultat räckte ju uppenbarligen inte, så varför skulle den här vara annorlunda? Det läskiga nu är att en hel del har blivit ganska mycket bättre på kort tid sedan De Zerbi kom in, och det är honom de har att tacka för att kontraktet till slut säkras. Faran i det är att tro att jobbet är gjort, att lösningen är funnen och inte rannsaka sig själva djupare än så.

Det finns ingen motsättning i att vara en kommersiellt framgångsrik klubb och ha ett sportsligt relevant lag. Man måste bara vilja det senare, och agera utifrån det. Att en bra tränare ska kunna få ut mer av Tottenham än att de befinner sig i den här situationen om ett år igen är givet. Men ingenting kan vara farligare än att tro att allt kommer lösa sig automatiskt nu för att de har en.

Den här säsongen och hur man som klubb har navigerat den måste vara den sista varningen. Spurs kan inte ha ytterligare en säsong där de slåss för överlevnad och undrar varför





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tottenham Roberto De Zerbi Premier League Sports-Related Identity Commercial Success Reflection

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JUST NU: Tottenham slåss för överlevnad - Premier LeagueTottenham tar emot Everton. Det står 1-0 till Tottenham.

Read more »

Fotboll: West Ham åker ur Premier League – Tottenham överleverDet var upplagt för dramatik. Ett Londonlag skulle klara kontraktet och ett lag skulle åka ur Premier League. Tottenham löste det medan West Ham spelar i Championship nästa säsong.

Read more »

Tottenham hänger kvar i Premier League22 års väntan är över. Nu får Arsenal äntligen lyfta Premier League-pokalen mot skyn.

Read more »

Arsenal lyfter pokalen – Tottenham hänger kvar”Spurs” kan andas ut.

Read more »