Tottenham tappade segern i slutsekunderna mot Brighton

Tottenham fick nöja sig med en poäng efter att Brighton kvitterat i den 95:e minuten. Matchen slutade 2-2, vilket innebär att Spurs fortsatt ligger på nedflyttningsplats och är segerlösa sedan slutet av december.

Brighton kvitterade i den 95:e minuten och tvingade Tottenham till delad poäng i en match som Londonklubben länge hade kontroll över. Xavi Simons , som varit en ljusglimt för Tottenham under en annars mörk period, såg ut att bli matchvinnare när han med sitt tidiga mål i den andra halvleken gav hemmalaget ledningen. Men istället för tre efterlängtade poäng fick Spurs nöja sig med en, efter att Georginio Rutter kvitterat för Brighton med ett par minuter kvar av den förlängda speltiden. Matchen slutade därmed 2-2, ett resultat som lämnar Tottenham kvar på en nedflyttningsplats och med en fortsatt dyster statistik – segerlösa i ligan sedan den 28:e december.

Matchen inleddes trevande från båda håll, men Tottenham tog gradvis över initiativet. Hemmalagets tålamod belönades i den 39:e minuten när Pedro Porro elegant nickade in ett vackert inlägg från just Xavi Simons. Det var en välförtjänt ledning för Spurs som under en period kontrollerade spelet och skapade flera farliga chanser att utöka sin ledning. Kort efter ledningsmålet hade duon Porro och Simons ytterligare möjligheter att punktera matchen. Först träffade bollen stolpen, och strax därefter tvingades Brightons målvakt Bart Verbruggen till en svettig räddning på Porros avslut. Men istället för att dubbla sin ledning, fick Tottenham se Brighton kvittera precis innan pausvilan. Kaoru Mitoma stod för en konstnärlig prestation när han med en distinkt volleyträff överlistade hemmalagets målvakt och fastställde 1-1.

Den andra halvleken bjöd på en ny dynamik, där Brighton kom ut med förnyad energi. Men det var Tottenham som drog det längsta strået initialt. Inbytte Destiny Udogie visade direkt sin potential. Redan i sin första aktion på planen visade han prov på starkt försvarsspel genom att ta bollen från Brightons försvarare Jan Paul van Hecke. Denna bollerövring ledde snabbt till ett anfall där Udogie elegant spelade fram Xavi Simons. Simons tvekade inte utan pricksköt in 2-1, ett mål som innebar en ny ledning för Tottenham och som många trodde skulle bli det avgörande målet. Glädjen blev dock kortvarig. Brighton fortsatte att kämpa och kvitterade sent, vilket sätter ytterligare press på Tottenham inför fortsättningen av säsongen. I nästa omgång ställs Tottenham mot tabelljumbon Wolverhampton på bortaplan. Den matchen är redan klassad som en sexpoängsmatch. Samtidigt ser bottenkonkurrenterna Nottingham Forest och West Ham ut att kunna rycka ifrån i tabellen då de spelar sina matcher under söndag och måndag, vilket ökar pressen på Spurs att prestera resultat på resande fot.

Resultatet mot Brighton är en klar besvikelse för Tottenham, som desperat behövde tre poäng för att klättra i tabellen och distansera sig från nedflyttningsstrecket. Tränaren Ange Postecoglou står inför en svår utmaning att vända den negativa trenden. Lagets spel har under de senaste matcherna präglats av ineffektivitet framför mål och en tendens att tappa ledningar i slutet av matcherna, vilket är oroande signaler för ett lag som siktar på att etablera sig i den övre halvan av Premier League. Försvarsspelet har också visat upp brister, vilket Brighton utnyttjade skoningslöst under matchens slutskede. Framöver krävs det en markant förbättring i samtliga lagdelar för att Tottenham ska kunna säkra kontraktet och undvika en degradering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tottenham kan ta årets första ligaseger' - StryktipsetFlera lag agerar som att mattan har dragits undan framför fötterna på öarna. Newcastle, Hull och Wrexham befinner sig i panikläge och garderas samtliga på Stryktipset. Mot storkovan!

Svensk stjärna redo för deltagande i Liverpool-derbyt – men inte hela matchenSvenska fotbollsspelaren Alexander Isak, som nyligen deltog i Liverpools Champions League-uttåg mot PSG, förväntas få speltid i det kommande derbyt mot Everton. Trots spelarens återkomst är tränare Arne Slot tydlig med att Isak ännu inte är redo för en hel match, med hänvisning till tidigare prestationer och skadehistorik. Alternativ som Federico Chiesa och Cody Gakpo nämns som möjliga ersättare för att täcka upp för Isaks begränsade speltid. I samma match skadade anfallskollegan Hugo Ekitike hälsenan och missar resten av säsongen.

Djurgården dominerar men Malmö FF avgör – Kaotisk avslutning på matchenTrots att Djurgården dominerade spelet och hade flest avslut, lyckades Malmö FF vinna med 1-0 efter ett hörnmål. Matchen präglades av frustration, skador och kontroverser kring spelare som låg ner, vilket slet sönder matchbilden och hindrade Djurgården från att förvalta sitt spelövertag. Slutet av matchen var kaotiskt med flera incidenter.

Dokument: Så slog Tottenham i bottenTottenham står på randen till att åka ur Premier League. Sju år av identitetssökande, offentliga utbrott, tappade spelargrupper, ifrågasatta värvningsstrategie

Haksabanovic om volleymålet: Sparade det till matchenSead Haksabanovic gjorde ett imponerande volleymål på hörna mot sin gamla klubb Djurgården. Målet, som säkrade ledningen för Malmö FF, var resultatet av en inlärd variant som visat sig vara lyckosam. Haksabanovic delade med sig av glädjen och motivationen som målet gav honom, särskilt med tanke på sången från motståndarklacken.

Här hyllas landslagslegendarerna på hemmaplanFyra före detta landslagsspelare fick ta emot hyllningar på Strawberry efter matchen mot Serbien.

