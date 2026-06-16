Toy Story 5 - En ny dimension för Pixar

Toy Story 5 är en ny dimension för Pixar, där serien skiftar fokus från leksakernas existens till barnets behov. Bonnie kämpar med ensamhet, grupptryck och frågan om hon fortfarande kan vara sig själv i en allt mer digital värld.

Lika underhållande, djupgående och hysteriskt rolig som bara Pixar när de är som bäst kan vara. Och Toy Story förtjänar så klart inget mindre. Det tar inte lång tid in i Toy Story 5 innan tankarna rusar till de tidigare äventyren i den 31 år gamla sagan.

Det kan mycket väl vara den mest existentiella amerikanska filmserien som finns, men sällan ur perspektivet hos barnen som faktiskt leker med leksakerna. Det är snarare leksakernas osannolika existens och deras barnberoende världsbild som tagit fokus. Toy Story 5 skiftar det fokuset och ber oss äntligen att även investera i barnets behov.

Bonnie, som tog över efter Andy i den tredje filmen, kämpar med ensamhet, grupptryck och frågan om hon fortfarande kan vara sig själv i en allt mer digital värld. Toy Story 4 introducerade det skiftet med Bonnies första dag på skolan, men det är femte filmen som verkligen bygger sin grund kring hur barn upplever den moderna världen.

Blotta existensen av en femte (och en fjärde) film har varit ett kontroversiellt ämne för fans, men det här är helt nytt territorium för Toy Story. Det känns som ett tema Pixar behövde utforska, och det är kanske det bästa man kan säga om en filmserie som har pågått så länge. Lee Unkrich är utan tvekan den mest konsekventa rösten bakom Toy Story.

Han är den enda som varit med och skrivit samtliga filmer, men det är först nu han faktiskt regisserar ett av leksakernas äventyr. Pixar-kunniga känner igen Stanton som regissören bakom Hitta Nemo och Wall-E, och Toy Story 5 kretsar kring flera av samma teman: föräldrars (eller leksakers) roll i barns uppväxt och teknologi som riskerar att ersätta mänsklig kontakt. Lite anpassning krävs från hängivna fans.

För första gången cirkulerar inte handlingen kring Woody, som får nöja sig med en biroll, utan det är Jessies berättelse. Den joddlande cowgirlen har inte haft mycket att göra sedan introduktionen i andra filmen, trots att hon är en av få karaktärer i serien med en djupare bakgrund. Men nu får hon chansen att leda gruppen och konfrontera det förflutna som har drivit henne. Det är en fräsch och välkommen förändring, men det är en anpassning.

Filmen kanske riskerar ibland att kännas lite som ett sidoäventyr, trots att händelserna är minst lika viktiga. Jessie hjälper till att knyta berättelsen närmare Bonnie, något som Woody inte kan göra. Tyvärr är de nya karaktärerna i överlag inte lika minnesvärda den här gången. Toy Story 4 kunde sluta introducera starka tillägg som Forky, Duke Caboom, Bunny & Ducky, Gabby Gabby... listan är lång.

I Toy Story 5 är det nästan enbart Smarty Pants som står ut, en träna-på-toaletten-enhet med en enastående..





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