Toy Story 5 har biopremiär - en känslosam resa med gamla och nya vänner

Pixars älskade leksaker återvänder i den femte filmen, med nya äventyr och röster. Anna Book och Jan Mybrand är tillbaka som Jessie och Buzz Lightyear, medan en ny karaktär, surfplattan Lilypad, introduceras. En film som berör både barn och vuxna.

Är det här sommarens mest efterlängtade familjefilm? Toy Story 5 har just gått upp på bio i Sverige, och som vanligt kan du välja att se Pixar s nya äventyr med svensk eller engelsk dubbning.

Flera av rösterna har hängt med genom åren från den allra första filmen som släpptes 1995. Andra är nya. I originalversionen är det förstås Tom Hanks och Tim Allen som håller ställningarna, även om Joan Cusack den här gången får mer utrymme för sin cowboydocka Jessie. I den svenska versionen är det Jan Mybrand som lånar ut sin röst till Buzz Lightyear, precis som i de tidigare filmerna.

Anna Book gör återigen rösten till Jessie, en karaktär som gjorde debut i Toy Story 2 år 1997. Att få följa Jessie genom åren har varit en otrolig resa, säger Anna Book. Hon gjorde entré i Toy Story 2 och fortsatte i både Toy Story 3 och Toy Story 4, filmer som blivit älskade världen över och som berört människor i alla åldrar.

Nu är det premiär för Toy Story 5 och jag kan ärligt säga att det här är en av de mest känslosamma, roliga, spännande, vackra och eftertänksamma filmer jag fått vara en del av, tillägger hon. I Toy Story 5 möter vi också en ny karaktär, surfplattan Lilypad. I den engelska versionen hörs Greta Lee, och den svenska rösten tillhör en ännu inte offentliggjord skådespelare.

Filmen tar oss med på ett äventyr där leksakerna upptäcker en helt ny digital värld, fylld av faror och möjligheter. Woody, Buzz, Jessie och de andra måste lära sig att navigera i en tid där barnens uppmärksamhet alltmer riktas mot skärmar och appar. Men vänskap och lojalitet står alltid i centrum, och regissören har lovat att filmen kommer att röra både barn och vuxna till tårar.

Med en speltid på 105 minuter är Toy Story 5 en efterlängtad fortsättning på en av de mest älskade filmserierna genom tiderna. För oss som växte upp med de första filmerna är det som att återse gamla vänner, och för en ny generation blir det ett första möte med leksakerna som betytt så mycket. Biljetterna har redan sålt slut på många biografer, och recensionerna hittills är övervägande positiva.

Kritiker hyllar särskilt den känslomässiga djupet och den vackra animationen, som tagit ytterligare ett kliv framåt. Pixar har återigen lyckats skapa en film som underhåller samtidigt som den väcker tankar om teknologi, vänskap och att växa upp. Toy Story 5 är en film för hela familjen, och den förtjänar verkligen en plats på sommarens bioschema. Oavsett om du ser den på svenska eller engelska, kommer du att få en upplevelse du sent glömmer





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