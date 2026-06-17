Toy Story 5 har premiär i Sverige - en känslosam resa med nya och gamla röster

Pixars älskade leksaksgäng är tillbaka i Toy Story 5, nu på bio i Sverige. Med nya karaktärer som surfplattan Lilypad och återkommande röster som Anna Book och Jan Mybrand bjuds publiken på en efterlängtad familjefilm fylld av känslor, humor och äventyr.

Sommarens mest efterlängtade familjefilm har äntligen landat på biograferna i Sverige. Toy Story 5 , det senaste kapitlet i Pixar s älskade serie om leksakerna som vaknar till liv, bjuder på en känslosam och underhållande upplevelse för både barn och vuxna.

Precis som tidigare kan publiken välja mellan svensk och engelsk dubbning, och flera av rösterna har följt med sedan den allra första filmen 1995. I originalversionen hörs Tom Hanks som Woody och Tim Allen som Buzz Lightyear, medan Joan Cusack den här gången får mer utrymme som cowboydockan Jessie. I den svenska versionen är Jan Mybrand tillbaka som Buzz Lightyear, den enda skådespelaren som varit med från starten.

Anna Book lånar återigen ut sin röst till Jessie, en karaktär som debuterade i Toy Story 2 1997 och sedan dess blivit en favorit hos fansen.

'Att få följa Jessie genom åren har varit en otrolig resa. Hon gjorde entré i Toy Story 2 och fortsatte i både Toy Story 3 och Toy Story 4, filmer som blivit älskade världen över och som berört människor i alla åldrar', skriver Anna Book på sin blogg.

'Nu är det premiär för Toy Story 5 och jag kan ärligt säga att det här är en av de mest känslosamma, roliga, spännande, vackra och eftertänksamma filmer jag fått vara en del av', tillägger hon. Den nya filmen introducerar också en helt ny karaktär: surfplattan Lilypad. I den engelska versionen spelas hon av Greta Lee, medan den svenska rösten tillhör en ännu inte officiellt namngiven skådespelare.

Lilypad för med sig en modern twist till leksaksgänget, som måste anpassa sig till en värld där digitala enheter blir allt vanligare. Samtidigt brottas Woody, Buzz och de andra med klassiska teman som vänskap, lojalitet och rädslan för att bli bortglömd. Regissören har i intervjuer sagt att Toy Story 5 utforskar vad som händer när leksakerna konfronteras med en ny generation barn som växer upp med skärmar snarare än fysiska leksaker.

Det är en tankeväckande vinkel som ger filmen djup, samtidigt som humorn och äventyren inte saknas. Förväntningarna inför premiären har varit skyhöga, inte minst med tanke på att det gått nästan sex år sedan Toy Story 4. Biljettsläppet i Sverige sålde slut på flera biografer inom bara några timmar, och recensionerna har varit övervägande positiva. Kritiker hyllar filmen för dess förmåga att balansera nostalgi med nyskapande element, och för att den lyckas beröra även de mest förhärdade biobesökarna.

Med en speltid på drygt två timmar är Toy Story 5 en episk resa som bjuder på både skratt och tårar. För den som vill förbereda sig inför besöket rekommenderas att se om de tidigare filmerna - särskilt Toy Story 3, som fortfarande anses vara en höjdpunkt i serien.

Men oavsett om du är ett inbitet fan eller nybörjare, är Toy Story 5 en film som förtjänar att upplevas på bio, där den fulla effekten av Pixars animation och musik kommer till sin rätt. Missa inte chansen att följa med Woody, Buzz och Jessie på deras senaste äventyr - det kan mycket väl vara sommarens mest oförglömliga filmupplevelse





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