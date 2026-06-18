TP Vision digitaliserar kampanjhantering med Enginio - snabbare, smidigare och mer kundnära

TP Vision har tillsammans med Enginio byggt en plattform som automatiserar kampanjprocesser, förbättrar kundupplevelsen och möjliggör direkt kontakt med konsumenterna. Plattformen har använts för allt från streaming‑erbjudanden till Ambilight‑trial och är nu aktiv på 22 europeiska marknader.

För några år sedan stod Per‑Åke Broman och hans team på TP Vision inför en tydlig utmaning: kampanjerna blev allt mer digitala, men bakom kulisserna krävde processen fortfarande tungt manuellt arbete.

De drev olika typer av konsumentaktiveringar, men varje steg - från registrering till uppföljning och support - tog mycket tid och resurser. Broman insisterade på att hela kedjan skulle fungera sömlöst för både kunder och medarbetare. Det var i detta läge som han 2019 kom i kontakt med den då unga plattform som idag utgör Enginios grundläggande lösning.

Trots att plattformen fortfarande var i sin linda såg Broman snabbt potentialen och valde att samarbeta med Enginio för att bygga en mer automatiserad och skalbar lösning. Den första gemensamma kampanjen gick ut på att ge kunderna tillgång till en streamingtjänst i samband med köp av en Philips‑TV. Hela processen, från att kunden registrerade sig på webbplatsen till att erbjudandet aktiverades, skedde digitalt. Detta förenklade både kundupplevelsen och den interna uppföljningen för TP Vision avsevärt.

Resultatet var imponerande: över tusen registreringar utan större supportbehov, och de få supportärenden som uppstod hanterades direkt av Enginio. På så sätt kunde TP Vision fokusera på själva kampanjens innehåll istället för på tidskrävande administration. Kampanjen visade tydligt att plattformen kunde leverera en smidig upplevelse för konsumenterna samtidigt som den minskade den interna arbetsbördan. Efter den första succén började TP Vision utnyttja Enginios plattform för en rad olika aktiveringar.

Företaget kunde nu köra köp‑och‑få‑erbjudanden, tävlingar, gamification‑element och cashback‑lösningar i samma tekniska miljö. Ett konkret exempel är Ambilight‑Trial‑kampanjen, där kunder som köpte en Philips Ambilight‑TV fick prova funktionens unika ljuseffekt i upp till 100 dagar med möjlighet att returnera TV:n om den inte motsvarade förväntningarna. Ambilight‑tekniken sprider färger från skärmen ut på väggarna och skapar ett mer immersivt bildklimat, något som är svårt att demonstrera i en fysisk butik.

Med Enginio kunde hela processen - från registrering och uppföljning till hantering av eventuella returer - skötas helt av TP Vision själva. Resultatet blev en returfrekvens på mindre än en procent, vilket bevisar hur stark produkten upplevs när den får testas i hemmiljön. Samarbetet har också stärkt direktkommunikationen mellan TP Vision och slutkund. När kunder registrerar sina köp för att ta del av ett erbjudande skapas en direkt relation som tidigare låg hos återförsäljaren.

Broman betonar att detta öppnar upp för nya möjligheter att bygga lojala långsiktiga relationer, exempelvis genom att samla förmåner, inspiration, tävlingar och produktinformation på en gemensam plattform. Dessutom har plattformen gjort TP Vision mer flexibla och snabba i sin kampanjhantering - en ny kampanj kan sättas upp och gå live på ungefär en vecka, vilket är särskilt värdefullt när återförsäljare vill driva ut specifika modeller eller öka försäljningstakten.

Idag används Enginios lösning på 22 marknader i Europa, och Broman ser fram emot att fortsätta utveckla kundengagemanget och utforska nya användningsområden för plattformen. Sammanfattningsvis har Enginios plattform blivit en central del i TP Visions digitala marknadsföringsstrategi. Genom att automatisera och förenkla konsumentaktiveringar har företaget kunnat leverera bättre kundupplevelser, minska administrativ börda och skapa nya möjligheter för direkt dialog med sina kunder.

Detta har lett till högre kundnöjdhet, lägre returfrekvens och en starkare varumärkesrelation, samtidigt som TP Vision kan agera snabbt och flexibelt på en konkurrensutsatt marknad





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