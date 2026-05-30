Trädens ebola hotar Europa

Bakterien Xylella hotar 600 olika sorters träd och växter i Europa. Risken att smittan når Sverige bedöms vara liten men kan inte uteslutas.

I Europa hotas 600 olika sorters träd och växter av en bakterie som kallas för trädens ebola . Bakterien Xylella har redan dödat mer än 21 miljoner olivträd i Italien och sprider sig norrut från regionen Puglia.

Risken att smittan når Sverige bedöms vara liten men kan inte uteslutas. Elitjälarna som tagit upp kampen mot bakterien har hittat hopp i form av en beredskapsplan mot Xylella Fastidiosa som kom från det Svenska Jordbruksverket förra året. Alla biologiska och kemiska bekämpningsmedel har hittills varit verkningslösa mot bakterien. Detta har lett till förluster på över 20 miljarder kronor och mer än 5000 personer har mist sina jobb.

Träd som gått i arv i generationer har dött och markerna blivit värdelösa. Det en gång så gröna, vackra landskapet med historiska olivträd är nu spöklikt grått. Många olivbönder har tagit livet av sig och det är en tragedi. Arbetet för att rädda gamla träd och planera nya resistenta pågår för fullt.

Detta är en stor fara för Europas jordbruk och alla slags fruktodlingar





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xylella Trädens Ebola Europa Italien Sverige

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA:s utvandring krisar - VFS Global kontrollerar visumhantering i EuropaHundratusentals amerikaner söker sig bort från USA, men vägen till ett nytt liv i Europa går ofta via ett omstritt privatföretag med nära monopol på visumhantering. VFS Global kontrollerar visumhantering i Europa och har mött kritik för sina tillägstjänster.

Read more »

Värmerekord i Storbritannien och Frankrike - hettan slår till i hela sydvästra EuropaVärmerekord för maj slås i Storbritannien och Frankrike. I Portugal mättes 40,3 grader i Mora och över 350 städer rapporterade rekordvärme för maj. Premiärminister Sébastien Lecornu i Portugal håller beredskap för skogsbränder. Tyskland, Spanien och Schweiz drabbas också av värmeböljan. Spanien brukar inte vara så här varmt förrän i juli-augusti. Italien har utfärdat röda varningar för Rom, Florens, Bologna, Brescia och Turin.

Read more »

Värmeböljan i västra Europa: Rekordhårda temperaturer, hälsorisker och dödsfallEn värmebölja på rekordnivåer har drabbat västra Europa. Utan klimatförändringen hade den inte blivit lika het och intensiv som den är. Höga temperaturer är en hälsorisk, särskilt för äldre och sjuka som kan få hjärtproblem och barn som reglerar värme sämre och kan bli uttorkade. Försvarsberedningen räknar med minst sju dödsfall i England och Wales som kan kopplas till den pågående värmeböljan.

Read more »

Wallenberg: Europa måste ta sig ut ur USA:s skuggaDen amerikanska skuggan vilar tung över Europa. Det menar Jacob Wallenberg som inte vill att svenska företag direkt söker sig till USA.

Read more »