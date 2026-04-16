Tradera dominerar second hand-marknaden i Sverige – Amazon ökar trycket

Second hand-giganten Tradera fortsätter sin starka tillväxtresa och visar imponerande siffror för 2025 med en omsättningsökning på 16 procent till 626 miljoner kronor, samtidigt som vinsten också utvecklas positivt. Denna framgång sker i en tid då fler bolag siktas mot börsen, men även när internationella jättar som Amazon intensifierar sin närvaro på den svenska marknaden för begagnade varor. Traderas framgångar under senare år, inklusive en omsättning på 404 miljoner kronor under 2022 och ett stärkt rörelseresultat med 75 procent, vittnar om en välfungerande plattform. Med 11,6 miljoner sålda varor under 2021, där kategorier som konst och samlarsaker särskilt utmärkt sig, befäster Tradera sin position som en central aktör inom cirkulär ekonomi i Sverige. Amazon ökar nu trycket genom att lansera en dedikerad sektion för begagnade produkter på sin svenska hemsida, vilket signalerar en ökad konkurrens och en bredare acceptans för second hand-handel.

Tradera , en ledande aktör på den växande marknaden för begagnade varor, fortsätter att visa en imponerande tillväxt. Under det gångna året, 2025, rapporterade bolaget en omsättning som ökade med 16 procent, vilket landade på totalt 626 miljoner kronor. Samtidigt har vinsten också sett en positiv utveckling, vilket bekräftar plattformens starka ekonomiska ställning och dess förmåga att generera lönsamhet i en allt mer konkurrensutsatt bransch.

Denna framgång sker i en tid då det talas om en rad potentiella börsintroduktioner, där namn som Neo4J, Klarna, Verisure och Noba nämns som potentiella IPO-kandidater. I väntan på att fler bolag ska bli publikt handlade, uppmärksammas Traderas stabila prestation som en indikation på den svenska marknadens mognad och potential inom olika sektorer. Utöver Traderas inhemska framgångar, ser vi också hur den globala e-handelsjätten Amazon intensifierar sitt engagemang på den svenska marknaden för begagnade varor. Genom att lansera en dedikerad sektion på sin hemsida för begagnade produkter, gör Amazon det nu enklare för svenska konsumenter att hitta och köpa second hand-artiklar. Detta drag från Amazon kommer sannolikt att öka konkurrensen ytterligare på marknaden, men det kan också bidra till att ytterligare normalisera och popularisera köp av begagnade varor. Traderas tidigare resultat under 2022, då omsättningen ökade till 404 miljoner kronor jämfört med 371 miljoner året innan, samt en imponerande 75-procentig ökning av rörelseresultatet, visar att bolaget redan har en solid grund att stå på. Den ökade efterfrågan på begagnat understryks också av att 11,6 miljoner varor såldes på Tradera under 2021, vilket innebar ett nytt försäljningsrekord. Särskilt anmärkningsvärt var den starka försäljningsökningen inom kategorierna konst och samlarsaker, vilket tyder på att Traderas breda utbud tilltalar en mångfald av köpare och säljare. Den ökande populariteten för second hand-handel är en tydlig trend som gynnar aktörer som Tradera. Den cirkulära ekonomin vinner mark, och konsumenter blir allt mer medvetna om miljöaspekterna av sina köpbeslut. Tradera har positionerat sig väl för att kapitalisera på denna trend genom att erbjuda en enkel och pålitlig plattform för köp och försäljning av begagnade varor. I jämförelse med andra bolag som möter utmaningar, som spelleverantören Hacksaw med sin snabba men lågt värderade tillväxt, belysningsbolaget Lightning Group som kämpat med lönsamheten sedan 2016, husvagns- och husbilstillverkaren Kabe som haft tuffa år, eller Lovisagruvan med problem att anrika sin malm, står Tradera ut som en stabil och växande verksamhet. Även bolag som Eltel, som genomgått en turnaround och nu visar positiva resultat, speglar en dynamisk marknad där både framgångar och utmaningar präglar olika sektorer. Traderas framgångar är ett tydligt bevis på att second hand-marknaden inte bara är här för att stanna, utan också att den har en enorm potential för fortsatt expansion och innovation





