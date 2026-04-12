Trädgårdsstaden – En Hållbar Framtid för Bostadsutveckling

Läs om hur trädgårdsstaden, med sin blandning av bostäder, grönska och samhörighet, formar Sveriges framtida bostadsutveckling. Få insikt i hur Derome kombinerar hållbarhet och innovativt byggande för att skapa attraktiva och levande bostadsområden.

En blandning av villor, radhus, kedjehus och lägenheter i olika upplåtelseformer. Småskalighet och rikligt med grönska, med naturliga mötesplatser som främjar trygghet och trivsel. Trädgårdsstaden har i över 100 år varit en inspirationskälla för levande bostadsområden. – Samhörighet är kärnan i trädgårdsstaden .

Det skapar levande bostadsområden där människor från olika generationer, med skiftande bakgrunder och intressen, kan bo och trivas tillsammans. Möjligheten till en boendekarriär inom samma område är en viktig aspekt, säger Johan Winroth. Winroth belyser också det historiskt låga småhusbyggandet i Sverige, trots en stark efterfrågan. Han framhäver Deromes roll som en potentiell nyckelspelare för att öka byggandet, då de årligen utvecklar cirka 2 000 bostäder. – Genom att bygga trädgårdsstäder i trä kan vi kombinera fördelarna med modellen – sociala, miljömässiga och ekonomiska – med det industriella trähusbyggandets styrkor. Detta resulterar i låga klimatavtryck och effektiv resursanvändning, samtidigt som trä ger en varm och naturnära känsla. Den familjeägda träindustrin bygger redan idag bostäder enligt detta koncept och ser trädgårdsstaden som en vital del av Sveriges framtida bostadsutveckling. Trädgårdsstadens genomtänkta gröna strukturer skapar också förutsättningar för ökad biologisk mångfald och mer robusta livsmiljöer, enligt Winroth. – Vårt mål är att var femte bostad i trä ska komma från Derome år 2030. Vi ser attraktiva och hållbara trädgårdsstäder som en central del av vårt erbjudande. – Blandad bebyggelse med mycket grönska som skapar levande bostadsmiljöer. Trädgårdsstaden som koncept uppstod i England under 1800-talet som ett svar på den snabba urbaniseringen. Målet var att kombinera det bästa från landsbygden och staden i ett och samma bostadsområde. Detta för att skapa harmoniska och välfungerande miljöer där människor kunde leva i gemenskap med naturen och varandra. Trädgårdsstaden präglas av en helhetssyn, där man planerar för både bostäder, grönytor, sociala mötesplatser och servicefunktioner. Tanken är att skapa en levande och hållbar miljö som främjar välbefinnande och trivsel för alla invånare. Denna modell har visat sig vara framgångsrik och fortsätter att inspirera stadsplanerare och bostadsutvecklare över hela världen. Deromes engagemang i trädgårdsstaden är ett konkret exempel på hur företag kan bidra till en mer hållbar och attraktiv framtid. Genom att fokusera på trä som byggmaterial minskar man inte bara klimatpåverkan, utan skapar också en trivsam och hälsosam boendemiljö. Deromes vision för år 2030, med målet att var femte bostad i trä ska komma från deras produktion, är ett ambitiöst mål som visar deras engagemang för att leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid





