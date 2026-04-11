Trädgårdsstaden: Framtidens Bostäder Med Fokus På Hållbarhet och Gemenskap

Läs om hur trädgårdsstaden, med fokus på hållbarhet, gemenskap och grönska, formar framtidens bostadsområden. Få en inblick i Deromes vision för hållbart byggande och hur de kombinerar sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar i sina projekt.

Småskalighet och riklig grönska, tillsammans med naturliga mötesplatser, bidrar till trygghet och trivsel. Trädgårdsstaden har i över ett århundrade varit en förebild för levande bostadsområden. Johan Winroth framhäver samhörighet som kärnan i trädgårdsstaden, en faktor som skapar levande bostadsområden där människor från olika generationer, med skilda bakgrunder och intressen, kan bo och trivas. Här finns möjligheten till en boendekarriär inom samma område. Han påpekar också att småhusbyggandet i Sverige befinner sig på historiskt låga nivåer, trots den höga efterfrågan, vilket indikerar att det för närvarande byggs för lite av den typ av boende som folk faktiskt önskar. Winroth lyfter fram Derome, som årligen utvecklar cirka 2 000 bostäder, som en viktig aktör för att skala upp byggandet. Genom att bygga trädgårdsstäder i trä, kan man kombinera modellens sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar med det industriella trähusbyggandets styrkor. Detta resulterar i låga klimatavtryck, effektiv resursanvändning, samtidigt som trä tillför en varm och naturnära känsla.\Det familjeägda träindustriföretaget bygger redan bostäder enligt detta koncept och ser trädgårdsstaden som en vital del av Sveriges framtida bostadsutveckling. Winroth menar att trädgårdsstadens väl genomtänkta gröna strukturer också skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald och mer robusta livsmiljöer. Företagets mål är att var femte bostad i trä ska komma från Derome år 2030, där attraktiva och hållbara trädgårdsstäder betraktas som en central del av deras erbjudande. De fokuserar på socialt hållbara områden genom blandade upplåtelseformer och bostadstyper, samt blandad bebyggelse med mycket grönska som skapar levande bostadsmiljöer. Trädgårdsstaden som koncept uppstod i England under 1800-talet som ett svar på städernas snabba expansion. Målet var att kombinera det bästa från landsbygd och stad i ett bostadsområde, och skapa en harmonisk miljö för invånarna





