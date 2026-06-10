Träffa rätt bil på Tradera. Tradera är en av Sveriges största köp- och säljsajter för begagnade varor. Nu finns tusentals bilar på plattformen och antalet ökar i takt med att fler säljare ansluter sig.

För att köpa eller sälja bil kan kännas som ett projekt. Krångliga formulär, osäker prissättning och tidskrävande letande har länge varit en del av processen.

Men nu finns ett smidigare sätt och allt fler svenskar har redan upptäckt det. Tradera är en av Sveriges största köp- och säljsajter för begagnade varor, där omkring 13-14 miljoner saker byter ägare varje år. Nyligen tog bolaget ett tydligare kliv in på marknaden för bilaffärer. Bilar är en kategori där vi nu satsar mer aktivt och vi ser en stark tillväxt, säger Pierre Norberg, kommersiell chef på Tradera.

I dag finns tusentals bilar på plattformen och antalet ökar i takt med att fler säljare ansluter sig. Det gäller både privatpersoner och professionella bilhandlare. Oavsett om man är på jakt efter sin första bil, en rymlig familjebil eller något som rymmer hela fotbollslaget är utbudet på Tradera svårt att slå. Här finns allt från små citybilar till större transportlösningar och entusiastfordon, säger han.

För köpare innebär utvecklingen framför allt fler valmöjligheter och enklare sökningar. Användare kan filtrera på allt från märke och modell till miltal och geografiskt område. Det går också att spara sina sökningar och få notiser när nya bilar som matchar kriterierna läggs upp. Det gör att köparen slipper leta aktivt hela tiden.

I stället får man en signal när rätt bil dyker upp, säger Pierre Norberg. Samtidigt har Tradera arbetat med att förenkla processen för den som vill sälja. Med hjälp av AI kan bilannonsen skapas automatiskt om säljaren bara laddar upp en bild på sin bil med en synlig registreringsskylt. Då kan systemet läsa av registreringsskylten och utifrån den ta fram uppgifter om bilen och fylla i annonsen.

Det sparar tid och gör det enklare att komma igång, säger han. Säljaren kan därefter själv justera och komplettera informationen till exempel med detaljer om extrautrustning eller bilens skick. En annan förändring är att kontakten mellan köpare och säljare sker direkt. Det ska vara enkelt att ta kontakt, boka visning och komma överens om affären utan onödiga mellanled, säger Pierre Norberg.

För både företag och privatpersoner är det kostnadsfritt att sälja bil på Tradera när man säljer med annonsformatet Säljes vilket innebär att affären sker mellan köpare och säljare direkt. Vi tar inte betalt för att lägga upp bilannonsen och inte heller provision på försäljningen. Målet är att sänka trösklarna och göra det lättare att genomföra en bilaffär avslutar Pierre Norberg





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