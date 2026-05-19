Traffic accidents and medical incidents in Northern Sweden and Beijing, China

The news text covers several events in Northern Sweden and Beijing, China. It includes traffic accidents, medical incidents, and a state visit by the Russian president in Beijing. The traffic accidents in Luleå involve two cars colliding on Bodenvägen, resulting in an accident described as serious by the police. The news also mentions a traffic accident in Tomtebokurvan in Solna, where a car catches fire and traffic is affected. Additionally, the news reports on an event where an isbjörn in Svalbard tests positive for bird flu and on a bid by the Russian president to visit China. The text also includes information on the suspension of a ban on polluting vehicles in a smaller area of Stockholm.

Två personbilar har krockat på Bodenvägen i Luleå. Olyckan beskrivs som allvarlig av polisen. Det är oklart hur många som är drabbade. Polis och Ambulans är på plats.

- Vi är där och vi jobbar på platsen. Inledningsvis så består polisens arbete av att bistå ambulans och räddningstjänst på platsen. Sen så ska ju vi självklart arbeta för att ta reda på hur olyckan har gått till, säger polisens presstalesperson Elisabeth Glaas. Larmet inkom vid 17.24.

En död isbjörn på Svalbard har testat positivt på i fågelinfluensa, rapporterar NRK. Isbjörnen hittades död i mitten av maj, och när norska veterinärinstitutet tog prover på isbjörnens hjärna upptäcktes fågelinfluensa. Det är första gången en isbjörn påvisat viruset i europa, enligt Norska veterinärinstitutet. Även en valross som hittades död påvisade viruset.

Rysslands president Vladimir Putin har landat i Peking för sitt statsbesök hos president Xi Jinping, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det har inte ens passerat en vecka sedan USA:s president Donald Trump besökte Kina och öste lovord över Xi Jinping. Stockholms bensinförbud i city stoppas igenStockholms kommuns förbud mot bensin- och dieselbilar i en mindre zon i city har återigen stoppats av länsstyrelsen.

Miljözonen stoppades av länsstyrelsen redan i maj 2025, men då eftersom länsstyrelsen inte tyckte att Stockholms utredning var tillräckligt bra för att kunna fatta ett beslut. Nu har myndigheten uttalat sig i själva sakfrågan. - Utifrån kommunens utredning för beslutet, bedömer länsstyrelsen att nyttan av miljözonen inte överväger de samhällsekonomiska konsekvenser som den får i det aktuella området, säger Johan Erlandsson, jurist vid länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Transportstyrelsen





