Trafikförvaltningen utvecklar snabbt – med full koll på anläggningen

Varje dag rullar hundratusentals resor utan att någon tänker på hur. Bakom kulisserna jobbar Trafikförvaltningen med att upptäcka problemen innan de uppstår. Inom sektionen Infra BEST – bana, el, signal och tele – ligger ansvaret för de system som hela spårtrafiken vilar på. Här handlar arbetet om att ha full koll på anläggningen.

Varje dag rullar hundratusentals resor utan att någon tänker på hur. Bakom kulisserna jobbar Trafikförvaltningen med att upptäcka problemen innan de uppstår. Inom sektionen Infra BEST – bana, el, signal och tele – ligger ansvaret för de system som hela spårtrafiken vilar på.

Här handlar arbetet om att ha full koll på anläggningen, berättar Wilhelmina Wallmark, gruppchef Berg & konstruktion. – Jag blev rekommenderad att söka gruppchefsrollen av en person i verksamheten. Samtidigt befann jag mig på den privata sidan där personer i min omgivning försökte skrämma mig med att arbetet skulle vara långsamt och mossigt – men det stämde inte alls! Trafikförvaltningen har gjort en stor förändringsresa, och det märks, säger hon.

Wallmark har en bakgrund från både konsult- och entreprenörsled, och arbetar i dag på beställarsidan med fokus på att förstå anläggningens behov och säkerställa rätt åtgärder i rätt tid. – Inom Infra BEST hanterar vi teknikområden som tillsammans utgör grunden för att spårtrafiken ska rulla. Vår sektion består av allt från analytiker till tekniska specialister och förvaltare inom helt olika teknikgrenar. Det vi har gemensamt är vårt stora engagemang och driv.

Arbetet kräver att man har örat mot rälsen, med fokus på anläggningens status och att ligga steget före. – Vårt jobb bygger på att vi hela tiden följer upp, analyserar och samarbetar nära entreprenörer, konsulter och andra aktörer. Det kan handla om att upptäcka små förändringar i data – tidiga signaler om problem som ännu inte märks. Det innebär att prioritera åtgärder och fatta beslut för att minimera påverkan på trafiken, säger hon.

Gruppen Berg & konstruktion förvaltar tusentals konstruktioner, bland annat broar och tunnlar. Totalt rör det sig om 5 000–6 000 unika konstruktioner, varav drygt 300 spårbroar och 60 kilometer tunnel. Varje åtgärd kräver avvägningar mellan kostnad, trafikpåverkan och långsiktig hållbarhet. – Vårt uppdrag är att förvalta befintlig anläggning och få den att fungera över tid.

Vi avropar drift och underhåll och planerar för reinvesteringar där det behövs. En stor utmaning är anläggningens ålder, där många delar börjar närma sig sin tekniska livslängd. Vi måste prioritera och planera åtgärder – allt kan inte göras samtidigt, säger hon. För Wilhelmina Wallmark handlar chefsrollen om att möjliggöra det arbetet.

– Mitt viktigaste uppdrag är att ge gruppen förutsättningar att göra sitt jobb så bra som possible, så att vi kan fatta så välgrundade beslut som possible utifrån känd data. Förvaltning handlar om att göra val som håller över tid – ofta utan att det märks – och det är just det som gör att trafiken fortsätter rulla, varje dag. Ansvarar för Stockholms läns kollektivtrafik och omfattar varumärkena SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.

Arbetar med att utveckla, modernisera och förvalta kollektivtrafiken för en växande region. Agerar infrastrukturägare inom Trafikförvaltningen och säkerställer en trafiksäker och driftsäker anläggning med hög trafiknytta, både idag och i framtiden. Ansvarar för att utföra drift och underhåll genom entreprenörer, planera och boka investeringar och reinvesteringar samt förvalta och utveckla styrande och kravställande dokument. Förvaltar spåranläggningens bärande delar, såsom broar, tunnlar och betongkonstruktioner, samt banunderbyggnad, vattenhantering och pumpsystem.

Ansvarar bland annat för cirka 300 broar och cirka 60 kilometer tunnlar, samt banunderbyggnad, vattenhantering och pumpsystem. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Trafikförvaltningen och ej en artikel av Dagens industr





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hon vill ha samma kläder på sig varje dag – hur ska jag tänka?För mamman har det blivit ett stressmoment att 11-åringen envisas med att bära samma outfit i flera månader. Hur balanserar man ett barns behov av självbestämmande med rimliga krav och gränssättande? Psykologen svarar.

Read more »

För varje år som går blir jag mindre arg på Norra ÄlvstrandenJag är annars principiell motståndare mot alla stadsmiljöer som har byggts för att se trivsamma ut.

Read more »

Varför växer selectverksamheten inom ishockeyn i Gävle?Gävle kommun stängde alla kommunala ishallar redan den 22 mars 2026. Därefter finns inga rimliga möjligheter för…

Read more »

Finansinspektionen undersöker riskerna inom privatkrediterFI tittar på riskerna i privatkrediterna för att se om det kan finnas sammanlänkningar mellan dessa och svenska banker. Detta för att det skulle kunna innebära ett större potentiellt hot om en systemrisk. Bakgrunden är att bankutlåningen har exploderat utanför banksektorn, vilket fick till följd en turbulens i USA och konkurser i företag och bolagsaffärer finansierade med privatkrediter. Detta ledde till en stor utföring ur privata kreditfonder, vilket tvingades att värdera ned värden eller pausa utbetalningar för att upprätthålla en stabil banksektor.

Read more »