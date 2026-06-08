En trafikolycka orsakar storstörning, Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea efter sju år och en explosion inträffar i en villa utan skador på personer. Sammanfattning av dagens viktiga nyheter.

En trafikolycka har orsakat storskaliga störningar på vägnätet, vilket initially ledde till en fullständig stängning av vägen. En körfält har nu öppnats, och enligtTraffikverkets prognoser förväntas trafiken återgå till normalt läge vid klockan nio.

Detta inträffade för några veckor sedan när ett fiskodlingområde drabbades av en dramatisk händelse där 4 000 laxar rymde, rapporterar SVT Jönköping. På den internationella scenen anlände Kinas president Xi Jinping till Pyongyang i Nordkorea måndagen, enligt rapporter från den statliga nyhetsbyrån Xinhua. Detta är Xis första besök till Nordkorea på sju år, sedan hans senaste resa 2019. Under den två dagars långa vistelsen är planerat att han ska ha bilaterala möten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un.

Kina utgör en central diplomatisk och ekonomisk stödjande för Nordkorea, ett land som fortfarande är kraftigt isolerat internationellt och omfattas av omfattande sanktioner. I ett annat lokaltäende i Sverige exploderade något i en villa i Nykvarn, söder om Stockholm. Ingen person ska ha skadats i händelsen. Enligt vakthavande befäl vid räddningstjänsten, Mikael Lundqvist, är det oklart vad som exploderat men misstänker att det kan vara något som kastats in i en villa där en brand hade brutit ut.

Branden kunde släckas runt klockan fyra på morgonen. Polisen har påbörjat en utredning, inklusive dörrknackning och inhämtning av övervakningsmaterial från området. Aftonbladet, som är källa till denna information, betonar vikten av publika tips i nyhetsarbetet och beskriver sina riktlinjer för hur läsare kan bidra med information, bilder och video via deras app och webbplats. Degaranterar källskydd och ersättning för publicerade tips, men uppmanar också allvarligt till säkerhet och integritet vid filmeddelning av nyhetshändelser





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