Trafikkaos i hela landet: Stora köer och olyckor

En av de mest intensiva trafikhelgerna är här och det väntas tät trafik på vägarna runt om i landet. Anica Stenberg, trafikreporter på P4 Göteborg, berättar om när det kommer vara som allra mest trafik och Daniel Mossberg, presskommunikatör på Trafikverket, ger rekommendationer för resenärer.

En av de mest intensiva trafikhelgerna är här, vilket märktes redan under torsdagen. Men även idag väntas tät trafik på vägarna runt om i landet, trots att det hittills har varit en lugn morgon.

Anica Stenberg, trafikreporter på P4 Göteborg, håller koll på läget i realtid och berättar om när det kommer vara som allra mest trafik. - Mellan klockan 10.00 - 13.00 på midsommarafton. Söndag är också en högtrafikerad dag, då kan det vara smart att vänta till efter 20.00 om man har möjlighet, för mellan 11.00 - 19.00 kan det korka igen, säger hon. Då brukar de som reser generellt resa kortare, enligt Trafikverket.

- Det kommer att vara mycket trafik från klockan 9-10 fram till lunchtid när folk ska äta sill. Är det så att man kan åka tidigare och är utvilad, då rekommenderar jag det, säger Daniel Mossberg, presskommunikatör på Trafikverket. En bil ska ha börjat brinna i samband med en trafikolycka söder om Sturefors, skriver polisen på sin hemsida. Det ska enligt uppgifter från platsen även börjat brinna runtomkring fordonet som ska ha kolliderat med ett träd.

I nuläget är det okänt om någon person kommit till skada. Två personbilar har frontalkrockat på väg 1936 i höjd med Stavshult i Hässleholms kommun. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Sammanlagt var två personer inblandade i olyckan och båda är ute ur bilarna.

Enligt uppgift ska ingen av dem ha fått allvarliga skador. En personbil körde in på sidan på en lastbil vid körfilsbyte på E6 i höjd med Lomma. Vägen stängdes av under en kort period men är återigen öppen. Inga personer kom till skada och fordonen behövde inte bärgas.

Norr om Oskarshamn har en bil kört in i mitträcket. Olyckan skedde 16.45 och påverkar trafiken på E22 i södergående riktning. Olyckan inträffade vid 16-tiden på torsdagen på väg 700 utanför Björklinge. En person fördes till sjukhus.

Stor resdag: - Det har flutit på väldigt bra idag och det finns inget som säger att det inte kommer göra det ikväll. Utan alla kommer komma fram till sina resmål som de har tänkt sig. Stora köer har uppstått kring trafikplats Fredhäll i norra Stockholm. Flera bilar har varit inblandade i en krock i låg hastighet, ingen ska vara skadad.

Enligt trafikverkets ordinarie prognos ska problemet vara åtgärdat 16.30 men det kan dröja längre innan köerna skingras. Det är stopp på E4 utanför Gävle just nu. Enligt P4 Gävleborg har en bil med husvagn fått punktering och fordonet ska nu bärgas från platsen





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