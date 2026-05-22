Trafikolycka, dödsolycka, narkotikabröst, återkallelse av livsmedel.

Information om en allvarlig trafikolycka, en dödsolycka, misstankar om grovt narkotikabröst, återkallelse av livsmedel och uttalanden från olika myndigheter, en passage om den legendariske Slow Food-aktivisten och avslutat Natomöte considéré.

Det är en allvarlig trafikolycka och polisen har spärrat av området, två personer har körtas med ambulans till sjukhus, enligt Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen.

Enligt uppgifter till Sydsvenskan är det ett barn som blivit påkört när det var på väg över ett övergångsställe. En flicka i 15-årsåldern har senare avlidit efter olyckan. En bilförare, en man i 40-årsåldern är gripen och misstänks nu för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Lidl återkallar dumplings med kyckling samt dumplings med biff och fläsk av märket Kuljanka sedan salmonella hittats i ett begränsat parti.

Polisen och Tullverket är på plats i Enskede i södra Stockholm. Ärendet rör misstankar om grovt narkotikabrott. Enligt initiala uppgifter ska en bil ha stoppats. Tullverket har skjutit mot en bil i samband med insatsen.

Ingen ska ha kommit till skada enligt myndigheten. Den polislärare Robert Sennerdal säger att de letar efter någon eller några personer och att ett område spärrats av. Carlo Petrini, mannen som skapade rörelsen Slow food i protest mot McDonald's intåg i Italien, har dött





Nyberg lämnar Sverigedemokraterna, kandiderar för Ambition Sverige efter trafikolycka med kokainEfter en trafikolycka i mellandagarna hittades en påse med vitt pulver som man misstänkte var kokain i Nybergs handväska. Dessutom visade prover från hennes spår av flera droger, bland annat kokain, ecstasy och amfetamin. Nyberg meddelade att hon lämnar Sverigedemokraterna och kandiderar för Ambition Sverige. Partiet leds av riksdagsledamoten Elsa Widding, som också tillhörde SD men blev politisk vilde våren 2023. Nyberg nekade till brott gällande rattfylleri, ringa narkotikabrott och narkotikabrott men erkände grov olovlig körning. Misstanken om den grova olovliga körningen uppstod efter att Expressen i slutet av mars kunde avslöja att Nyberg, trots att hennes körkort återkallats efter olyckan i julas, körde bil.

