Trafikolycka i Landskrona – Sju personer förts till sjukhus efter personbil-busskrock

En personbil och en buss har krockat utanför Landskrona på fredagskvällen, vilket resulterat i sju personer förslagna till sjukhus. Trafikkollen är avskedad och polisen arbetar tillsammans med räddningstjänsten på platsen.

Sju personer har förts till sjukhus efter att en personbil och en buss krockat utanför Landskrona på fredagskvällen. Det var vid niotiden på fredagskvällen som polis och räddningstjänst fick larm om trafikolyckan.

På bussen ska det funnits ett tiotal personer och i bilen har det färdats en ensam förare, rapporterar SVT Helsingborg. Början av bilen började brinna efter krocken, men branden släckts sedan. Ingen misstänkt för brott har fastställts i nuläget, men vägen kommer att vara avstängd medan polis och räddningstjänst arbetar på platsen





