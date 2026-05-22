Trafikolycka med brinnande bil och flertalet inblandade på bussen

En bil och en buss med flertalet personer inblandade i en trafikolycka. Bilen började brinna efter krocken, men branden är nu släckt. En person har körts med ambulans till sjukhus.

Det är en allvarlig olycka, säger Patric Fors, presstalesperson på polisen region Syd. Det var vid niotiden på fredagskvällen som polis och räddningstjänst fick larm om en trafikolycka mellan en bil och en buss med flertalet personer inblandade.

Helsingborgs Dagblad uppger att bilen började brinna efter krocken men att branden nu är släckt. – Det var flera personer som färdades i bussen och minst en har körts med ambulans till sjukhus, säger Patric Fors. I nuläget är ingen misstänkt för brott men vägen kommer att vara avstängd medan polis och räddningstjänst arbetar på platsen





