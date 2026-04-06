Trafikolyckor, lavinolycka och spänningar i Mellanöstern: Dagens nyhetsöversikt

Dagens nyheter präglas av trafikolyckor i Sverige, en lavinolycka i Norge, samt fortsatta spänningar i Mellanöstern med kopplingar till Iran och Israel. Köer på E4, omfattande olycka på E22, dödsfall i Norge och militära attacker i Persiska viken är några av dagens stora händelser.

Trafikstockningar och olyckor präglar trafiken på flera håll. På E4 norrut söder om Södertälje bildas kilometerlånga köer efter en trafikolycka. En bil har kört in i en annan, men inga personskador har rapporterats. Ett körfält är avstängt vilket försenar trafiken, bärgning väntas påbörjas inom kort enligt räddningstjänsten. Samtidigt, på E22 vid Ysane i Sölvesborgs kommun, har en omfattande trafikolycka inträffat där ett flertal fordon är inblandade.

Olyckan har skett i båda riktningarna, vilket har lett till stopp i trafiken. Räddningstjänsten uppger att 16 fordon är inblandade och att ett flertal personer har förts till sjukhus. Polisen utreder olycksorsaken och om brott kan misstänkas. Utöver dessa händelser rapporteras även om en lavinolycka i Norge där en svensk man i 30-årsåldern omkom. Olyckan inträffade nära skidorten Solheisen i Hemsedal, där fyra personer drogs med i raset. Trots en snabb räddningsinsats med helikopter, avled två personer, inklusive den svenska mannen. Dessutom har en fiskebåt kapsejsat utanför Leknes i Lofoten, där två personer har avlidit efter att ha räddats ur vattnet. Situationen i Iran är fortsatt spänd. USA:s president Donald Trump kommenterar förslaget om en 45 dagar lång vapenvila i kriget och uttrycker att det inte är tillräckligt bra men ett viktigt steg framåt. Han antyder även möjligheten att fortsätta kriga för att ta kontroll över Irans olja samtidigt som han tar hänsyn till den amerikanska opinionen. Iranska statliga medier avvisar USA:s senaste förslag om vapenvila och betonar behovet av ett permanent slut på kriget utifrån Irans egna villkor. Slutligen rapporteras om attacker mot världens största gasfält, South Pars, i Persiska viken, som delas mellan Qatar och Iran. Attackerna, som Israel påstås ligga bakom, ska ha riktats mot Irans infrastruktur runt fältet, vilket har bekräftats av Irans ledning. Denna händelse förvärrar den redan spända situationen i regionen och bidrar till ökad osäkerhet





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Trafikolycka Lavinolycka Iran Israel Vapenvila E4 E22 Norge

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

