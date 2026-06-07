Trafikverket fortsätter sprida invasiv lupin trots nya krav

Trafikverket får kritik för att deras slåttermetoder sprider den invasiva blomsterlupinen, trots en ny förordning som förbjuder spridning. Myndigheten medger problemet men säger att en total bekämpning är praktiskt omöjlig på kort sikt.

Trafikverket fortsätter att sprida den invasiva blomsterlupinen längs vägarna, trots en ny förordning som förbjuder myndigheter att medvetet sprida invasiva arter. Förordning en, som trädde i kraft i år, syftar till att minska spridningen av främmande arter som hotar den biologiska mångfalden.

Men för Trafikverket, som ansvarar för 100 000 kilometer väg, är det en praktisk omöjlighet att helt stoppa spridningen. Nationella samordnaren Johan Rydlöv medger att deras slåttermetoder bidrar till att lupinerna sprids, och att de nu måste hitta nya arbetssätt. Samtidigt kritiseras myndigheten av privatpersoner som menar att de inte gör tillräckligt. Lupinerna, som är vackra men invasiva, konkurrerar ut inhemska växter och minskar den biologiska mångfalden.

Problemet är att lupinfrön kan överleva i marken i flera år, och att slåtter vid fel tidpunkt bara sprider dem ytterligare. Det korta tidsfönstret på två till fyra veckor för effektiv slåtter gör det näst intill omöjligt att täcka alla vägkanter. Trafikverket överväger nu att anpassa slåttern på vissa platser, men har ännu inte fattat några beslut om var och hur. De står inför en svår avvägning mellan att bekämpa lupiner och att hålla trafiken säker och punktlig.

Uppgrävda massor som kan innehålla frön måste läggas i deponi, vilket är kostsamt och resurskrävande. Samtidigt kräver den nya förordningen att myndigheterna tar ansvar för att inte sprida arterna. Frågan är om Trafikverket kommer att prioritera om sina resurser för att möta kraven, eller om lupinerna fortsätter att breda ut sig längs våra vägar. Experter på biologisk mångfald poängterar att det är bråttom, eftersom lupinen redan har etablerat sig i stora delar av landet.

En långsiktig strategi krävs, där slåtter kombineras med andra metoder som bete eller kemisk bekämpning på känsliga platser. Men i väntan på tydliga politiska beslut fortsätter lupinerna att blomma - och spridas





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Invasiva Arter Blomsterlupin Trafikverket Biologisk Mångfald Förordning

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