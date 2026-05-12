Trafikverket prioriterar trafiksäkerhet i Jämtland, men lokala lösningar kan finnas

Trafikverket behöver prioritera på ett annat sätt än när belysningen byggdes ut för flera decennier sedan, med fokus på de platser där belysning gör störst skillnad för trafiksäkerheten. Samtidigt finns möjligheten kvar för kommuner, byföreningar och samfälligheter att sätta upp och äga belysning längs statliga vägar även av andra skäl än just trafiksäkerhet. Varje plats ska bedömas utifrån sina lokala förutsättningar, och det kan mycket väl finnas platser runt om i Jämtland där ny belysning som når upp till lagkraven är motiverad framöver.

Vi förstår varför många byar i Jämtland upplever att belysningen inte bara handlar om trafiksäkerhet , utan också om trygghet, trivsel och känslan av att samhället fortfarande satsar på platsen man bor på.

Samtidigt står vi inför en verklighet där stora delar av vägbelysningen längs statliga vägar är mycket gammal, med risk för olyckor. Målet är att skapa största möjliga trafiksäkerhet med de resurser som finns, och vi fokuserar på de platser där belysning gör störst skillnad för trafiksäkerheten. Men det är viktigt att komma ihåg att äldre vägbelysning inte alltid ger den säkerhet man kan tro, och ojämn belysning och mörka partier mellan stolpar kan skapa en falsk trygghet.

Dagens fordonsbelysning fungerar dessutom betydligt bättre än när många av anläggningarna byggdes. För oss handlar det därför om trafiksäkerhet och om att använda resurser där de ger störst effekt. Samtidigt finns möjligheten kvar för kommuner, byföreningar och samfälligheter att sätta upp och äga belysning längs statliga vägar även av andra skäl än just trafiksäkerhet. Vi behöver också bli bättre på dialog och på att förklara varför förändringar sker.

Varje plats ska bedömas utifrån sina lokala förutsättningar, och det kan mycket väl finnas platser runt om i Jämtland där ny belysning som når upp till lagkraven är motiverad framöver. Målet är inte att släcka ner byarna i Jämtland, utan att skapa största möjliga trafiksäkerhet med de resurser som finns





