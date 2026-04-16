Tragedi i Turkiet: Skolskjutning med nio döda – Sverige överväger tvångsåtgärder mot ungdomskriminalitet

En skolskjutning i Turkiet där nio personer dog och 13 skadades har skakat landet. Samtidigt diskuterar Sverige nya lagförslag för att bekämpa ungdomskriminalitet med möjliga tvångsåtgärder. Nyheten belyser även militära operationer mot narkotikasmuggling, investeringsbeslut, kollektivtrafikens dag och minskade bostadsbidrag.

En djup tragedi skakade Turkiet på torsdagen då en skolskjutning i provinsen Kahramanmaras krävde nio liv och lämnade 13 personer skadade. Den 14-årige gärningsmannen, beväpnad med hela fem skjutvapen, genomförde dådet som blev det andra i sitt slag i landet på bara två dagar.

Mannen, som själv omkom under händelsen, visade sig vara son till en före detta polis. Hans koppling till våldet framgick ytterligare genom en bild på hans WhatsApp-profil där han tycks ha refererat till Elliot Rodger, den amerikanske massmördaren som 2014 tog sex liv i Kalifornien innan han avslutade sitt eget.

Som en följd av dådet har turkisk polis på torsdagen beordrat över 80 gripanden av individer som misstänks ha hyllat brottslighet kopplad till skolskjutningar via internet.

Parallellt med den uppmärksammade skolskjutningen i Turkiet, och i en strävan att hantera den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige, lägger regeringen fram ett nytt lagförslag. Detta förslag syftar till att ge socialtjänsten utökade möjligheter att ingripa med tvångsåtgärder när föräldrar inte samtycker till insatser som är avsedda att förhindra att deras barn dras in i brottslighet.

Bland de föreslagna åtgärderna finns möjligheten för socialnämnden att besluta om specifika villkor för barn och unga, såsom krav på drogtester eller begränsningar i deras rörelsefrihet under vissa tider. För att möjliggöra en effektiv uppföljning av dessa villkor utreder regeringen samtidigt ett förslag om elektronisk fotboja för unga. Om villkoren inte följs kan det leda till böter för föräldrarna.

I en annan del av världen, närmare bestämt i östra Stilla havet, har den amerikanska militären genomfört en dödlig attack mot ett fartyg som misstänks användas för narkotikasmuggling. För femte dagen i rad rapporterar militären om framgångsrika insatser där tre personer, beskrivna som manliga narkotikaterrorister, dödats.

Denna senaste attack bidrar till en alarmerande statistik; enligt sammanställningar från nyhetsbyrån AFP har minst 177 personer stupat sedan dessa militära operationer inleddes under hösten.

Investeringsbolaget Kinnevik har valt att inte delta i den senaste finansieringsrundan för stålbolaget Stegra, där Kinnevik är delägare. Detta beslut har lett till en betydande nedskrivning av Kinneviks investering, som nu uppges ha minskat med 83 procent.

Enligt bolagets kvartalsrapport värderas innehavet nu till 110 miljoner kronor, en markant minskning från de 649 miljoner kronor det var värt föregående kvartal. Denna nedskrivning återspeglar en försämring av Stegras finansiella ställning eller marknadsvärde.

För att fira Kollektivtrafikens dag, som infaller den 17 april, erbjuder SL en attraktiv kampanj för sina resenärer. Under fredagen kan man köpa en dygnsbiljett till ett reducerat pris av 40 kronor, vilket ger obegränsad resa under hela dygnet.

För personer som redan reser med rabatterade biljetter är kostnaden ännu lägre, endast 20 kronor för samma dygnsbiljett under kampanjdagen.

Antalet ungdomshushåll som beviljas bostadsbidrag har minskat drastiskt de senaste fem åren, med en nedgång på hela 44 procent. Även för barnfamiljer syns en tydlig minskning, om än inte lika stor, på 32 procent.

Alma Wennemo Lanninger, analytiker vid Försäkringskassan, förklarar att en orsak till denna minskning är att inkomstgränserna för bostadsbidrag inte har följt med den allmänna inkomstutvecklingen. En annan bidragande faktor kan vara att hushåll oroar sig för att hamna i skuld på grund av för höga utbetalningar.

För att motverka detta införs vid årsskiftet en månadsberäkning av bostadsbidraget, vilket förhoppningsvis kommer att minska antalet personer som drabbas av skuldsättning.

En uppseendeväckande händelse utspelade sig i januari 2024 då en person med en framträdande position inom socialtjänsten greps, misstänkt för narkotikapåverkan. Gripandet skedde efter att civilpoliser observerat mannen på ett dansgolv och uppfattat att han befann sig under påverkan av droger.

Det som gör fallet särskilt anmärkningsvärt är att mannen i sin yrkesroll har ett övergripande ansvar för bland annat missbrukare. Dessutom har han en historik av narkotikabrott; han greps så sent som 2022 för amfetaminanvändning under sin anställning hos ett privat bolag.

Trots denna bakgrund tillträdde han sin chefstjänst inom Stockholms stad endast fyra månader senare. En källa inom Stockholms stad uttrycker oro för att mannens egna eventuella missbruk kan göra honom sårbar för utpressning.

Produktionen av den efterlängtade nya säsongen av TV-serien The White Lotus har inletts på den glamorösa franska Rivieran. HBO har nu bekräftat att handlingen för den kommande säsongen kommer att utspela sig under den prestigefyllda filmfestivalen i Cannes.

I linje med tidigare säsonger kommer serien att fortsätta utforska teman som sex, intriger och minst en död kropp, och följa gäster och personal på en lyxhotellkedja. Det är dock oklart huruvida själva filmfestivalen, som äger rum mellan den 12 och 23 maj, kommer att användas som en direkt inspelningsplats, något som HBO inte velat kommentera i nuläget, enligt uppgifter från Deadline





